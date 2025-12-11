全視角賞台北101煙火+台味搖滾狂潮派對 圓山打造超嗨跨年夜

電音女神Mira攜手百大MC KTWO、搭配Hi FiVe樂團與奈奈女孩不間斷的勁歌熱舞，帶領旅客用最熱血方式，一路從2025嗨到2026。（圓山大飯店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕坐擁觀賞台北101跨年煙火的絕佳視野，圓山大飯店今年以「SPARK THE NIGHT同頻共振．狂潮無限」為主題，推出結合搖滾、嘻哈與熱舞的狂潮派對，更邀請金曲樂團「A Root同根生」熱力開場，以台灣在地音樂重新演繹搖滾與說唱，點燃全場觀眾的熱血魂！搭配電音、嘻哈等流行音樂元素，將現場氣氛推向最高潮，即日起至12月31日線上購票享優惠價，飯店用餐與房客加購再享超值優惠。

圓山大飯店邀請金曲樂團「A Root同根生」跨年夜熱力開場，以台灣在地音樂重新演繹搖滾與說唱。（圓山大飯店提供）

時下電音與流行樂的混搭節奏，結合不斷電的嘻哈SHOW，以強烈能量點燃現場狂歡情緒，嗨翻整個圓山跨年夜。（圓山大飯店提供）

圓山大飯店表示，今年跨年派對特別邀請金曲樂團「A Root 同根生」現場開唱，以台灣在地文化為底蘊，融合國樂器與爵士、電子、搖滾等跨界元素，帶來跨年夜無可取代的台味搖滾現場，從鼓點到管樂、從人聲到節奏，用獨特曲風翻玩音樂浪潮，推波全場情緒沸騰。擅長電子與流行樂巧妙混搭的電音女神Mira，攜手百大MC KTWO不斷電的嘻哈SHOW，透過強大的刷碟電音與節奏再次引爆現場情緒，最後合體Hi FiVe樂團與奈奈女孩的勁歌熱舞，震撼的視聽饗宴將氣氛炒熱至最高點，帶領旅客用最熱血的方式，一路從2025嗨到2026！當晚指定酒水無限暢飲，購票還有機會抽中萬元住宿券，包括台北、高雄豪華夜景客房入住，免費入住享受最尊榮的跨年派對儀式感。

圓山大飯店坐擁觀賞台北101跨年煙火的絕佳視野，讓派對咖從2025嗨到2026，留下難忘的跨年回憶。（圓山大飯店提供）

堪稱觀賞台北101跨年煙火最佳視角、位於基隆河水岸第一排的圓山大飯店，推出年度最受矚目的「狂歡夜未央SPARK THE NIGHT！」跨年住房專案。雙人入住指定房型即可享第2晚續住超值優惠，再加贈跨年派對門票兩張、圓山國宴調酒兩瓶、專屬跨年禮兩組及精緻早餐兩客，完整帶走跨年儀式感。另推出熱銷的「Cheers! 醉美花火夜」專案，入住指定房型享買1送1優惠，並加贈592圓山密道金門高粱酒1瓶、跨年限定禮兩組、東密道文化導覽2位及精緻早餐2客，享受最道地的圓山風情與跨年尊榮。跨年當晚來店消費的遊客，也可前往指定觀景區近距離感受101煙火震撼，在璀璨夜空下迎接嶄新一年，留下最難忘的跨年回憶。

台北首選全視角獨家觀賞101煙火景觀房，用最優雅的姿態迎接閃耀璀璨的一年。圖為環景套房。（圓山大飯店提供）

此外，為陪伴賓客迎接嶄新2026，館內花園咖啡廳、金龍餐廳特別在12月31日加開宵夜場至凌晨00：30。花園咖啡廳更推出跨年夜專案，凡於22：00入場享指定套餐，除可享用每人1杯軟性飲料及每桌1份松露薯條，還能免費前往12樓觀賞台北101煙火。當晚金龍餐廳用餐客人也規畫在麒麟宴會廳跨年景觀區，一同倒數迎接新年到來。飯店並貼心延長接駁服務至凌晨01：00，提供免費接駁車往返捷運站。更多相關內容詳詢圓山大飯店官網：「圓山2026狂潮派對-SPARK THE NIGHT」、「狂歡夜未央SPARK THE NIGHT！」跨年住房專案、「Cheers! 醉美花火夜」跨年住房專案。

