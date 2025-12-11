自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

全視角賞台北101煙火+台味搖滾狂潮派對 圓山打造超嗨跨年夜

2025/12/11 20:35

電音女神Mira攜手百大MC KTWO、搭配Hi FiVe樂團與奈奈女孩不間斷的勁歌熱舞，帶領旅客用最熱血方式，一路從2025嗨到2026。（圓山大飯店提供）電音女神Mira攜手百大MC KTWO、搭配Hi FiVe樂團與奈奈女孩不間斷的勁歌熱舞，帶領旅客用最熱血方式，一路從2025嗨到2026。（圓山大飯店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕坐擁觀賞台北101跨年煙火的絕佳視野，圓山大飯店今年以「SPARK THE NIGHT同頻共振．狂潮無限」為主題，推出結合搖滾、嘻哈與熱舞的狂潮派對，更邀請金曲樂團「A Root同根生」熱力開場，以台灣在地音樂重新演繹搖滾與說唱，點燃全場觀眾的熱血魂！搭配電音、嘻哈等流行音樂元素，將現場氣氛推向最高潮，即日起至12月31日線上購票享優惠價，飯店用餐與房客加購再享超值優惠。

圓山大飯店邀請金曲樂團「A Root同根生」跨年夜熱力開場，以台灣在地音樂重新演繹搖滾與說唱。（圓山大飯店提供）圓山大飯店邀請金曲樂團「A Root同根生」跨年夜熱力開場，以台灣在地音樂重新演繹搖滾與說唱。（圓山大飯店提供）

時下電音與流行樂的混搭節奏，結合不斷電的嘻哈SHOW，以強烈能量點燃現場狂歡情緒，嗨翻整個圓山跨年夜。（圓山大飯店提供）時下電音與流行樂的混搭節奏，結合不斷電的嘻哈SHOW，以強烈能量點燃現場狂歡情緒，嗨翻整個圓山跨年夜。（圓山大飯店提供）

圓山大飯店表示，今年跨年派對特別邀請金曲樂團「A Root 同根生」現場開唱，以台灣在地文化為底蘊，融合國樂器與爵士、電子、搖滾等跨界元素，帶來跨年夜無可取代的台味搖滾現場，從鼓點到管樂、從人聲到節奏，用獨特曲風翻玩音樂浪潮，推波全場情緒沸騰。擅長電子與流行樂巧妙混搭的電音女神Mira，攜手百大MC KTWO不斷電的嘻哈SHOW，透過強大的刷碟電音與節奏再次引爆現場情緒，最後合體Hi FiVe樂團與奈奈女孩的勁歌熱舞，震撼的視聽饗宴將氣氛炒熱至最高點，帶領旅客用最熱血的方式，一路從2025嗨到2026！當晚指定酒水無限暢飲，購票還有機會抽中萬元住宿券，包括台北、高雄豪華夜景客房入住，免費入住享受最尊榮的跨年派對儀式感。

圓山大飯店坐擁觀賞台北101跨年煙火的絕佳視野，讓派對咖從2025嗨到2026，留下難忘的跨年回憶。（圓山大飯店提供）圓山大飯店坐擁觀賞台北101跨年煙火的絕佳視野，讓派對咖從2025嗨到2026，留下難忘的跨年回憶。（圓山大飯店提供）

堪稱觀賞台北101跨年煙火最佳視角、位於基隆河水岸第一排的圓山大飯店，推出年度最受矚目的「狂歡夜未央SPARK THE NIGHT！」跨年住房專案。雙人入住指定房型即可享第2晚續住超值優惠，再加贈跨年派對門票兩張、圓山國宴調酒兩瓶、專屬跨年禮兩組及精緻早餐兩客，完整帶走跨年儀式感。另推出熱銷的「Cheers! 醉美花火夜」專案，入住指定房型享買1送1優惠，並加贈592圓山密道金門高粱酒1瓶、跨年限定禮兩組、東密道文化導覽2位及精緻早餐2客，享受最道地的圓山風情與跨年尊榮。跨年當晚來店消費的遊客，也可前往指定觀景區近距離感受101煙火震撼，在璀璨夜空下迎接嶄新一年，留下最難忘的跨年回憶。

台北首選全視角獨家觀賞101煙火景觀房，用最優雅的姿態迎接閃耀璀璨的一年。圖為環景套房。（圓山大飯店提供）台北首選全視角獨家觀賞101煙火景觀房，用最優雅的姿態迎接閃耀璀璨的一年。圖為環景套房。（圓山大飯店提供）

此外，為陪伴賓客迎接嶄新2026，館內花園咖啡廳、金龍餐廳特別在12月31日加開宵夜場至凌晨00：30。花園咖啡廳更推出跨年夜專案，凡於22：00入場享指定套餐，除可享用每人1杯軟性飲料及每桌1份松露薯條，還能免費前往12樓觀賞台北101煙火。當晚金龍餐廳用餐客人也規畫在麒麟宴會廳跨年景觀區，一同倒數迎接新年到來。飯店並貼心延長接駁服務至凌晨01：00，提供免費接駁車往返捷運站。更多相關內容詳詢圓山大飯店官網：「圓山2026狂潮派對-SPARK THE NIGHT」、「狂歡夜未央SPARK THE NIGHT！」跨年住房專案、「Cheers! 醉美花火夜」跨年住房專案。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應