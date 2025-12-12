自由電子報
藝文 > 即時

觀眾「痛」點有解了！北藝中心正式回應座椅舒適度問題 大規模評估啟動

2025/12/12 11:20

北藝中心大劇院。（臺北表演藝術中心提供）北藝中心大劇院。（臺北表演藝術中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕長期以來被觀眾戲稱為「腰部的考驗」的台北表演藝術中心（簡稱北藝中心）座椅舒適度議題，屢屢在社群上引發討論。網友形容自己「看戲像在修煉核心肌群」、「上半場看戲、下半場看骨盆」，甚至有人自嘲「戲很精彩，但我的尾椎更有戲」，面對多年的觀眾回饋，北藝中心今（12）日發布新聞稿，宣布將於2026年啟動座椅全面改善研究，希望未來能提供更舒適的觀賞體驗。

北藝中心指出，依台北市市有財產報廢處理原則，球劇場座椅財產使用年限至2027年底、大劇院座椅則至2028年底。在財產屆齡前，將委託專業機構進行整體評估，包括演出團隊最關注的座席數量、觀眾視野與排距、座椅寬度與階梯落差的安全規範、座椅下方空調出風口配置，以及專業場館不可或缺的聲學測試。北藝中心表示，未來將在「觀眾舒適度」、「演出需求」與「建築美學完整性」3者之間尋求最適平衡。

北藝中心說明，此次研究將以專業評估為基礎，逐步回應長期累積的觀眾意見。北藝中心也強調，劇場設備隨城市與觀眾共同成長，期待觀眾持續走進劇場，一同見證場館更新、演出能量與城市文化生活的推進。

