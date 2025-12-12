劉青和故居今開幕！投注3千餘萬修復完工 結合文化導覽、美食空間

本案透過「老房子文化運動」計畫重新整建，現以「青禾蘊」之名出發，今（12）日正式對外營業。（記者孫唯容攝）

〔記者孫唯容／台北報導〕歷史建築「杭州南路一段75號日式宿舍」，在2008年登錄為歷史建築，該建築為台灣第一位留學德國的化工博士劉青和，任職台灣省工業試驗所長時所住的宿舍。本案透過「老房子文化運動」計畫重新整建，現以「青禾蘊」之名出發，結合文化導覽、人文講座、街廓走讀、餐飲服務，今（12）日正式對外營業。

劉青和故居在二戰後由臺灣省工業試驗所接管，後配給予劉青和先生一家做為居所，於2008年登錄為歷史建築。劉青和先生畢業於德國高等工業大學，是該大學第一位獲得博士學位的台灣人，且先後任職台灣省政府建設廳樟腦局副局長、工業試驗所所長、檢驗局副局長等職務，是見證台灣工業史的重要人物之一。

文化局指出，透過「老房子文化運動」計畫，成功媒合民間團隊云禾股份有限公司，自2021年7月起，歷經四年多的規畫、修復，並投注總經費約3,723萬的修復資源。本棟建築型式為和洋折衷式樣，劉家居住期間未大幅度改動建築，高比例保留建築的原貌，室內以和、洋式來區分主人與待客空間。

負責委管的云禾團隊說明，劉家後人訪談時說到，因劉青和夫人時常邀請各部會官員、家人好友於居所聚會，宴客氣氛風趣輕鬆，所以「聚會與交流」也成為故居重要的精神象徵。建築外牆使用磚壁砌成，而非日式屋舍常見的木造外牆，整體外觀上也添加現代主義風格的裝飾元素；後院的防空洞，透過展覽形式，體現日治末期的戰備需求與緊張氛圍。

云禾團隊指出，活化後的劉青和故居，結合日文的青（Ao）與德文的家（Haus），命名為「青禾蘊Aohaus」，存續劉青和先生的人生經歷與老宅待客的記憶，孕育出屬於台灣的和洋風味料理。

今年90歲的劉青和姪女劉淑芬也出席開幕儀式，她說，原本自己都是趁寒暑假到台北玩，後來插班考上北一女才長時間住在這裡，很感激叔叔讓她安心求學，更笑說叔叔家吃得好，每餐都有幫傭打點，「也很感動北市府有眼光保留這些建築，不是只有一昧地更新，老建築也有值得學習之處。」

