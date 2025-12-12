自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

劉青和故居今開幕！投注3千餘萬修復完工 結合文化導覽、美食空間

2025/12/12 14:33

本案透過「老房子文化運動」計畫重新整建，現以「青禾蘊」之名出發，今（12）日正式對外營業。（記者孫唯容攝）本案透過「老房子文化運動」計畫重新整建，現以「青禾蘊」之名出發，今（12）日正式對外營業。（記者孫唯容攝）

〔記者孫唯容／台北報導〕歷史建築「杭州南路一段75號日式宿舍」，在2008年登錄為歷史建築，該建築為台灣第一位留學德國的化工博士劉青和，任職台灣省工業試驗所長時所住的宿舍。本案透過「老房子文化運動」計畫重新整建，現以「青禾蘊」之名出發，結合文化導覽、人文講座、街廓走讀、餐飲服務，今（12）日正式對外營業。

歷史建築「杭州南路一段75號日式宿舍」為台灣第一位留學德國的化工博士劉青和，任職台灣省工業試驗所長時所住的宿舍。（記者孫唯容攝）歷史建築「杭州南路一段75號日式宿舍」為台灣第一位留學德國的化工博士劉青和，任職台灣省工業試驗所長時所住的宿舍。（記者孫唯容攝）

劉青和故居在二戰後由臺灣省工業試驗所接管，後配給予劉青和先生一家做為居所，於2008年登錄為歷史建築。劉青和先生畢業於德國高等工業大學，是該大學第一位獲得博士學位的台灣人，且先後任職台灣省政府建設廳樟腦局副局長、工業試驗所所長、檢驗局副局長等職務，是見證台灣工業史的重要人物之一。

本棟建築型式為和洋折衷式樣，劉家居住期間高比例保留建築的原貌。（記者孫唯容攝）本棟建築型式為和洋折衷式樣，劉家居住期間高比例保留建築的原貌。（記者孫唯容攝）

文化局指出，透過「老房子文化運動」計畫，成功媒合民間團隊云禾股份有限公司，自2021年7月起，歷經四年多的規畫、修復，並投注總經費約3,723萬的修復資源。本棟建築型式為和洋折衷式樣，劉家居住期間未大幅度改動建築，高比例保留建築的原貌，室內以和、洋式來區分主人與待客空間。

後院的防空洞，透過展覽形式，體現日治末期的戰備需求與緊張氛圍。（記者孫唯容攝）後院的防空洞，透過展覽形式，體現日治末期的戰備需求與緊張氛圍。（記者孫唯容攝）

負責委管的云禾團隊說明，劉家後人訪談時說到，因劉青和夫人時常邀請各部會官員、家人好友於居所聚會，宴客氣氛風趣輕鬆，所以「聚會與交流」也成為故居重要的精神象徵。建築外牆使用磚壁砌成，而非日式屋舍常見的木造外牆，整體外觀上也添加現代主義風格的裝飾元素；後院的防空洞，透過展覽形式，體現日治末期的戰備需求與緊張氛圍。

後院的防空洞，透過展覽形式，體現日治末期的戰備需求與緊張氛圍。（記者孫唯容攝）後院的防空洞，透過展覽形式，體現日治末期的戰備需求與緊張氛圍。（記者孫唯容攝）

云禾團隊指出，活化後的劉青和故居，結合日文的青（Ao）與德文的家（Haus），命名為「青禾蘊Aohaus」，存續劉青和先生的人生經歷與老宅待客的記憶，孕育出屬於台灣的和洋風味料理。

今年90歲的劉青和姪女劉淑芬也出席開幕儀式。（記者孫唯容攝）今年90歲的劉青和姪女劉淑芬也出席開幕儀式。（記者孫唯容攝）

今年90歲的劉青和姪女劉淑芬也出席開幕儀式，她說，原本自己都是趁寒暑假到台北玩，後來插班考上北一女才長時間住在這裡，很感激叔叔讓她安心求學，更笑說叔叔家吃得好，每餐都有幫傭打點，「也很感動北市府有眼光保留這些建築，不是只有一昧地更新，老建築也有值得學習之處。」

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應