藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天回嘉」嘉義縣新港倉庫登場

2025/12/12 14:40

奈良美智（中）、嘉義縣長翁章梁（左4）及文總祕書長李厚慶（右4）等歡迎民眾參觀展覽。（記者林宜樟攝）奈良美智（中）、嘉義縣長翁章梁（左4）及文總祕書長李厚慶（右4）等歡迎民眾參觀展覽。（記者林宜樟攝）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕日本當代藝術家奈良美智在台10年巡展，2023年啟程，走過高雄、澎湖、屏東、金瓜石，第5站在嘉義縣新港文化館25號倉庫今天開展，展覽呈現72件作品，包含大型繪畫、攝影、陶器、奈良美智在台南隔離期間的創作，以及早年旅德時期的素描等，其中以1994年同名作品為基礎，重新詮釋的《凋謝的花（2020版）》，更是奈良美智首次帶來台灣展出的大型畫作。

奈良美智說，嘉義縣像他出生長大的青森一樣。（記者林宜樟攝）奈良美智說，嘉義縣像他出生長大的青森一樣。（記者林宜樟攝）

文化總會、奈良美智基金會、嘉義縣政府舉辦的「跟著朦朧潮濕的一天回嘉」今天開展，奈良美智、嘉義縣長翁章梁、⽇本台灣交流協會⾼雄事務所所⻑奧正史、文總祕書長李厚慶及展覽贊助單位「北回化學」董事長陳芳斌等到場，由新港國小及舞鳳軒戲劇團開場演出，翁章梁贈送文化資產傳統藝術技術保存者林洸沂製作、新港具代表性的傳統工藝「快樂豬交趾陶」，送給豬年出生的奈良美智做為生日禮物。

新港國小及舞鳳軒戲劇團開場演出。（記者林宜樟攝）新港國小及舞鳳軒戲劇團開場演出。（記者林宜樟攝）

本次展場在農業興盛的嘉義縣，名稱運用「回家」和「回到嘉義」的雙重意涵；奈良美智說，「以日本來說，就像是我出生長大的東北地方」，青森縣生產的蘋果占日本6成，出口高達70%皆是運往台灣，「我想台灣的朋友，可能也都吃著我家鄉老爺爺、老奶奶辛勤種的蘋果。

奈良美智作品《凋謝的花（2020版）》，首次在台灣展出。（記者林宜樟攝）奈良美智作品《凋謝的花（2020版）》，首次在台灣展出。（記者林宜樟攝）

展覽建築原為新港鄉農會所興建的第25號倉庫，奈良美智說，「第一次在自己故鄉青森縣辦的大型展覽，也是在磚造的老倉庫裡舉行。展場原本是倉庫，為保留原本的使用意象，工作人員幫忙準備農業使用的遮光網，讓他覺得非常感動，「和前一站金水基地截然不同，新港展場裡的光線比較暗，觀展時可以有和作品一對一的對話的感覺。

嘉義縣長翁章梁觀看奈良美智的作品。（記者林宜樟攝）嘉義縣長翁章梁觀看奈良美智的作品。（記者林宜樟攝）

文化總會與奈良美智基金會舉辦「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」10年巡展，李厚慶表示，感謝奈良美智將作品帶到台灣各地與民眾分享，明年台灣燈會文總邀請奈良美智故鄉的青森睡魔到嘉義展出，展現台灣和日本的友情。

奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天回嘉」在新港文化館25號倉庫展開。（記者林宜樟攝）奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天回嘉」在新港文化館25號倉庫展開。（記者林宜樟攝）

翁章梁說，奈良美智多次到嘉義場勘，選定新港展出，日前青森外海發生地震，很多台灣人都很關心，奈良美智的到來，更加深嘉義跟日本之間的友誼；奧正史說，期盼透過這次展覽，讓台灣更關注日本藝術，吸引更多朋友造訪奈良美智的故鄉青森縣弘前市。

奈良美智的作品。（記者林宜樟攝）奈良美智的作品。（記者林宜樟攝）

「跟著朦朧潮濕的一天回嘉」展期至2026年5月17日，採線上預約制（https://www.accupass.com/event/2511110933361459046339），參觀時間為週二至週三12點至17點、週四至週日9點至17點，週二、週三9點至12點僅開放嘉義縣市高中職以下學校團體預約。展覽資訊可上奈良美智特展、文化總會粉絲專頁查詢。

奈良美智的作品吸引許多民眾拍照。（記者林宜樟攝）奈良美智的作品吸引許多民眾拍照。（記者林宜樟攝）民眾在展場觀看奈良美智的作品。（記者林宜樟攝）民眾在展場觀看奈良美智的作品。（記者林宜樟攝）

