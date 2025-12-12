自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

台江3代素人畫家辦公民美展 以藝術看見在地文化之美

2025/12/12 15:26

「台江公民美展」由社大台江分校粉彩班與水墨畫班的老中青3代素人畫家，共同創作展出。（台江分校提供）「台江公民美展」由社大台江分校粉彩班與水墨畫班的老中青3代素人畫家，共同創作展出。（台江分校提供）

〔記者蔡文居／台南報導〕為推動「一村一廟一學堂、一村一廟一畫會」理念，台南社大台江分校今天舉辦第4回「台江公民美展」，由粉彩班與水墨畫班的老中青3代素人畫家共同以台江地景創作。本次共有29位學員、62幅作品展出，主題涵蓋山海圳國家綠道、台江文化中心、台江國家公園、魚塭與水鳥生態等，並包括86歲阿嬤申沈金枝精心完成的〈黑琵風情〉，展現大廟興學與在地藝術培育的成果。

台江公民美展今天舉行開幕茶會，即日起至明年3月1日於福爾摩沙遊艇酒店文創區展出，台江分校邀請市民走進台江、看見福爾摩沙之美。

台江分校執行長吳茂成表示，台江公民美展源起於台江建庄200年，由在地企業家謝文祥支持，秉持「在地學習、學習在地」精神，首屆便在福爾摩沙遊艇酒店展出。如今邁入第4回，期望讓更多國內外旅客藉由藝術認識台江。

社大台江分校「台江公民美展」於福爾摩沙遊艇酒店文創區展出。（台江分校提供）社大台江分校「台江公民美展」於福爾摩沙遊艇酒店文創區展出。（台江分校提供）

吳茂成表示，學校與台江十六寮合作，已推動「一村一廟一樂團」近年，未來將進一步發展「一村一廟一畫會」，讓更多市民以畫筆記錄家鄉，發展屬於自己的公民美學生活，同時鼓勵參與美術競賽，已有學員連續2年入選南美展。

粉彩班與水墨畫班多位學員也分享創作心得。許瓊朱老師強調，以自身台江海尾寮出身為榮，希望將台江的白晝與黃昏之美持續透過粉彩傳遞。學員們表示，創作帶來生活觀察力的提升與心靈療癒，更在彼此交流中找到藝術成長的動力；其中86歲學員的投入更令人動容，體現「活到老、學到老」的精神。

