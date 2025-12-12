中美館開館展「萬物的邀約」12/13登場 邀請市民感受藝術、生活與城市的對話

台中市立美術館將於12月13日開館，建築以輕盈曲線與具通透性的擴張網打造，與周邊環境緊密連結的場域，結合閱讀、藝術、自然與城市生活。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市立美術館將於明（13）日正式開館，開館展「萬物的邀約」以多元創作呈現豐富的當代藝術面貌，展出超過20國、70組藝術家、90多件作品，包含委託創作、中美館典藏及國際借件，涵蓋錄像、裝置、雕塑、繪畫、文獻及藝術家書籍等多元形式，打造從台中出發、與世界共振的藝術旅程。

林明弘〈再製〉以梅花花布符碼與錯位印刷，重塑建築空間的動態視覺體驗。（台中市立美術館提供）

策展從綠美圖所在的中央公園地景與城市脈絡出發，聚焦於人與萬物的共生，透過前輩藝術家的經典作品與當代創作者的多元語彙，串連跨世代藝術家對土地、自然與空間的觀察與想像，並以環境為起點的策展方向，也宣示中美館未來將持續從生態思維出發，連結城市生活、文化發展與全球對話，打造兼具自然與文化能量的公共藝術平台。

請繼續往下閱讀...

策展子題「畫一道海岸線」，對萬物的複態與多變提問，帶領觀者感受生命交織的狀態。（台中市立美術館提供）

策展團隊以5個子題：「畫一道海岸線」、「幻生的寓言」、「摺疊的風景」、「擾動的記憶」與「萬物初聲」，從跨文化、跨物種與跨世代的視角，映照城市治理自然、與環境共存的課題。藝術家們用多元媒材創作，回應環境與歷史的持續變化，也在城市與萬物的相互流動中，開展出關於自然感知、記憶痕跡與療癒修復的多重想像。

「萬物的邀約」延伸展場範圍至綠美圖公共空間，阿德里安．提爾提奧〈後博物館證據（探鑽）〉以穿越展廳的結構揭示建築工程與勞動痕跡。（台中市立美術館提供）

「萬物的邀約」特別延伸展場範圍至綠美圖公共空間，多件大型現地製作回應建築本身，有阿德里安．提爾提奧〈後博物館證據（探鑽）〉以穿越展廳的結構揭示建築工程與勞動痕跡；鈴木悠哉〈在最後之物的世界最後的境域〉使用都市廢棄物構成，觀者可依自身所見，自行延伸故事；鄭素英〈輪中之輪 I & II〉則以可互動的橢圓雕塑象徵情緒循環。

文化局長陳佳君表示，美術館的開館著重於打造一個公共平台，邀請民眾和在地的學校、團體參與共創，開館展「萬物的邀約」在展覽期間將同步推出系列活動，包括國內外策展人與藝術家座談、現場演出與工作坊等公眾活動，帶領市民以多感官重新認識藝術與生活的關係，為中美館開館揭開序幕。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法