自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

中美館開館展「萬物的邀約」12/13登場 邀請市民感受藝術、生活與城市的對話

2025/12/12 17:41

台中市立美術館將於12月13日開館，建築以輕盈曲線與具通透性的擴張網打造，與周邊環境緊密連結的場域，結合閱讀、藝術、自然與城市生活。（記者蔡淑媛攝）台中市立美術館將於12月13日開館，建築以輕盈曲線與具通透性的擴張網打造，與周邊環境緊密連結的場域，結合閱讀、藝術、自然與城市生活。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市立美術館將於明（13）日正式開館，開館展「萬物的邀約」以多元創作呈現豐富的當代藝術面貌，展出超過20國、70組藝術家、90多件作品，包含委託創作、中美館典藏及國際借件，涵蓋錄像、裝置、雕塑、繪畫、文獻及藝術家書籍等多元形式，打造從台中出發、與世界共振的藝術旅程。

林明弘〈再製〉以梅花花布符碼與錯位印刷，重塑建築空間的動態視覺體驗。（台中市立美術館提供）林明弘〈再製〉以梅花花布符碼與錯位印刷，重塑建築空間的動態視覺體驗。（台中市立美術館提供）

策展從綠美圖所在的中央公園地景與城市脈絡出發，聚焦於人與萬物的共生，透過前輩藝術家的經典作品與當代創作者的多元語彙，串連跨世代藝術家對土地、自然與空間的觀察與想像，並以環境為起點的策展方向，也宣示中美館未來將持續從生態思維出發，連結城市生活、文化發展與全球對話，打造兼具自然與文化能量的公共藝術平台。

策展子題「畫一道海岸線」，對萬物的複態與多變提問，帶領觀者感受生命交織的狀態。（台中市立美術館提供）策展子題「畫一道海岸線」，對萬物的複態與多變提問，帶領觀者感受生命交織的狀態。（台中市立美術館提供）

策展團隊以5個子題：「畫一道海岸線」、「幻生的寓言」、「摺疊的風景」、「擾動的記憶」與「萬物初聲」，從跨文化、跨物種與跨世代的視角，映照城市治理自然、與環境共存的課題。藝術家們用多元媒材創作，回應環境與歷史的持續變化，也在城市與萬物的相互流動中，開展出關於自然感知、記憶痕跡與療癒修復的多重想像。

「萬物的邀約」延伸展場範圍至綠美圖公共空間，阿德里安．提爾提奧〈後博物館證據（探鑽）〉以穿越展廳的結構揭示建築工程與勞動痕跡。（台中市立美術館提供）「萬物的邀約」延伸展場範圍至綠美圖公共空間，阿德里安．提爾提奧〈後博物館證據（探鑽）〉以穿越展廳的結構揭示建築工程與勞動痕跡。（台中市立美術館提供）

「萬物的邀約」特別延伸展場範圍至綠美圖公共空間，多件大型現地製作回應建築本身，有阿德里安．提爾提奧〈後博物館證據（探鑽）以穿越展廳的結構揭示建築工程與勞動痕跡；鈴木悠哉〈在最後之物的世界最後的境域使用都市廢棄物構成，觀者可依自身所見，自行延伸故事；鄭素英〈輪中之輪 I & II則以可互動的橢圓雕塑象徵情緒循環。

文化局長陳佳君表示，美術館的開館著重於打造一個公共平台，邀請民眾和在地的學校、團體參與共創，開館展「萬物的邀約」在展覽期間將同步推出系列活動，包括國內外策展人與藝術家座談、現場演出與工作坊等公眾活動，帶領市民以多感官重新認識藝術與生活的關係，為中美館開館揭開序幕。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應