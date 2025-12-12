自由電子報
藝文 > 即時

寒流來襲仍湧入5,000人！客家親子劇《燈怪》苗栗巡演啟動

2025/12/12 21:45

即便寒流來襲，現場仍聚集超過五千民觀眾欣賞演出。（紙風車提供）即便寒流來襲，現場仍聚集超過五千民觀眾欣賞演出。（紙風車提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由客家委員會與紙風車劇團合作打造的2025全新客家親子劇《燈怪》，今（12）日晚間在苗栗縣竹南國中海口分校預定地登場，展開為期3日的巡演。苗栗巡演是繼台北市、高雄市後首度到訪的縣市，儘管適逢首波強烈冷氣團南下，現場仍聚集逾5,000名觀眾到場觀賞，首次在苗栗亮相的8公尺高「燈燈國王」更是成為全場焦點。

《燈怪》小粉絲自製舉牌吸引目光。（紙風車提供）《燈怪》小粉絲自製舉牌吸引目光。（紙風車提供）

客委會廖美玲處長表示，《燈怪》歷經近2年籌備，以新創童話故事、舞台視覺與親子可參與的互動形式，呈現具趣味性的客家語言環境，希望讓孩童在觀劇過程中自然親近客語。她指出，苗栗作為客家人口比例高的縣市，本次首場自開演前即聚集大量觀眾，即便氣溫驟降，現場仍相當踴躍。

8公尺的燈怪國王首登苗栗演出，成為全場焦點。（紙風車提供）8公尺的燈怪國王首登苗栗演出，成為全場焦點。（紙風車提供）

苗栗縣政府為讓民眾安心觀戲，特別在現場增設暖爐設備。縣長鍾東錦表示，《燈怪》結合客語元素與永續議題，是一齣適合親子共同觀看的演出。縣府希望透過巡演機會，讓更多孩童以生活化方式接觸母語，也促進家庭在週末共享藝文活動的可能。

紙風車劇團團長任建誠表示，《燈怪》以原創故事建構瓜瓜島的世界觀，並透過戲劇形式拉近孩童與客家語的距離。為呈現更具記憶度的角色形象，團隊打造可移動且具表情設計的8公尺高「燈燈國王」，並創作新的客家童謠〈瓜瓜歌〉，搭配如演唱會般的舞台節奏，讓現場觀眾在互動環節中認識各類瓜種的客語詞彙。

金曲歌王湯運煥（左1）與僑成國小一起演唱客家校歌《好所在》。（紙風車提供）金曲歌王湯運煥（左1）與僑成國小一起演唱客家校歌《好所在》。（紙風車提供）

此次苗栗巡演加入限定節目。今日開演前，由金曲歌王湯運煥（東東）與三義鄉僑成國小學童共同演唱以僑成國小為主題的客語校歌《好所在》，以童聲與客語歌唱開場。12月13日將邀請苗栗在地客語創作歌手陳孟蕎帶來《發芽之前》，以其創作中關於土地與成長的語彙，與觀眾分享不同世代的客家音樂風景。

2025客家親子劇《燈怪》劇情描述居住在瓜瓜島上的瓜族每年迎接燈族照亮島嶼，而燈怪上岸曬太陽能促進成長，兩族因此形成共生與合作的關係。劇中以簡潔的敘事呈現能源使用、環境與互助等概念，使親子觀眾能在輕鬆的觀看過程中理解故事結構。

苗栗場自12月12日至12月14日於竹南國中海口分校預定地演出，採華客語交錯並於現場提供字幕轉播。

