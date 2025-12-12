以茶香溫暖歲末時光 TWG Tea推出聖誕系列獻禮

TWG Tea 2025年度限量版 ｢聖誕十二夜日曆禮盒」以12款茗茶的奇幻風味，揭開歲末佳節的華麗篇章。（TWG Tea提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕趨近歲末，回首過往，總會湧上各種情緒，此時最適合來杯好茶溫潤身心；標榜擁有來自世界各國茶園精緻茶葉的TWG Tea，也在此時推出詠讚歲末的限定系列產品，有2025年度限量版「聖誕十二夜日曆禮盒」、茶香泰迪系列精選禮盒，以及歡度聖誕節的聖誕歡樂茶迷你茶罐、聖誕節慶茶魚子醬錫罐茗茶、獅城早餐茶薑餅茶香馬卡龍等，為送舊及迎新增添好心情。

TWG Tea聖誕歡樂茶迷你茶罐，以經典紅茶為基底，揉合香料果韻與淡雅巧克力氣息。（TWG Tea提供）

於台灣首度登場的「聖誕十二夜日曆禮盒」，書卷造型的設計中，隱藏著12道通往驚喜的門扉，每扇門後皆珍藏一款茶香驚喜，每日開啟一扇門，宛如翻閱時光書頁，讓香氣、笑語與回憶在心中流轉。這份禮物巧思可回溯至19世紀的歐洲，每逢降臨節之際，人們會在門上以粉筆劃下記號，記錄著倒數的日子，隨著歲月流轉，這個傳統逐漸化為彩繪紙窗與木屋的設計，藏放著小禮與驚喜。時至今日，十二夜成為聖誕節延伸至新年的橋梁，象徵歲末年初的團聚與歡騰。從為孩童準備的驚喜，演變為節慶中不可或缺的溫馨儀式，那些隱藏的門扉中，收藏的不再只是糖果，更有故事與回憶交織的點點魔法，品牌讓這份禮盒變身成歲末最值得珍藏的佳禮。

TWG Tea節慶限定的「茶香泰迪系列精選禮盒」，茗茶入味的果香軟糖，幻化細緻茶韻的甜蜜驚喜。（TWG Tea提供）

迎接聖誕節，送親朋好友或自用的禮物，TWG Tea薈萃這一季最動人的茶香精華：洋溢巧克力芬芳的「聖誕歡樂茶迷你茶罐」、「聖誕節慶茶魚子醬錫罐茗茶」、「聖誕節慶茶手工純棉茶包」等，款款皆傳遞滿載心意的節慶祝福；還有節慶限定的「茶香泰迪系列精選禮盒」，以品牌人氣商品「茶香泰迪」為主角，首次推出迷你禮盒設計，一次珍藏8款經典風味，適合做為節慶贈禮或個人收藏。

TWG Tea獅城早餐茶薑餅茶香馬卡龍，以「獅城早餐茶」交織薑餅暖香與榛果牛奶巧克力。（TWG Tea提供）

TWG Tea香草柑橘聖誕木柴蛋糕，注入「波本香草南非國寶茶」的柑橘香草香緹慕斯，層疊榛果海綿蛋糕與杏桃果漿，搭配柑橘杏仁酥餅。（TWG Tea提供）

佳節品茗也少不了聖誕限定茶香甜點，今年主廚以匠心手藝打造「獅城早餐茶薑餅茶香馬卡龍」，節慶限定的深紅色澤，以「獅城早餐茶」細膩浸潤，搭配層層交織溫暖薑餅香料與濃郁榛果牛奶巧克力內餡；「香草柑橘聖誕木柴蛋糕」則是在雪白柔美的外衣下，蘊藏注入「波本香草南非國寶茶」的柑橘香草香緹慕斯，層疊榛果海綿蛋糕與杏桃果漿，底層鋪上柑橘杏仁酥餅，每一口都凝聚節慶時光的甜美韻味。聖誕佳節限定系列於全台精品門市、TWG Tea-momo品牌旗艦館及LINE Gift平台限時登場。

