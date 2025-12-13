自由電子報
藝文 > 即時

台中「綠美圖」今開館 盧秀燕、普立茲克大師同台

2025/12/13 17:03

台中綠美圖今（13）日正式開館營運，由市長盧秀燕與建築師妹島和世、西澤立衛等來賓共同開幕。（記者蔡淑媛攝）台中綠美圖今（13）日正式開館營運，由市長盧秀燕與建築師妹島和世、西澤立衛等來賓共同開幕。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市集合市立美術館與市立圖書館合力打造的「台中綠美圖」，今（13）日正式開館營運，由文化部政務次長李靜慧、市長盧秀燕與建築師妹島和世、西澤立衛共同開幕，市府斥資53億打造，市總圖藏書量逾百萬冊，中美圖首展「萬物的邀約」也開展。

妹島和世、西澤立衛贈送建築事務所設計的7張椅子，象微Lucky7，送給盧市長及綠美圖使用，祝福綠美圖。（記者蔡淑媛攝）妹島和世、西澤立衛贈送建築事務所設計的7張椅子，象微Lucky7，送給盧市長及綠美圖使用，祝福綠美圖。（記者蔡淑媛攝）

盧秀燕致辭表示，台中創造綠美圖是世界級的文化新地標，台灣必訪的藝術閱讀新寶地，由普立茲克建築獎得主妹島和世、西澤立衛，兩位全球頂尖建築師幫助達成偉大的夢想，現在要用這張城市的新名片，邁向台中文化城下一個里程碑，培育更多文化、藝術人才，透過國際級的文化建設，讓世界看見台中，讓台中站上世界的舞臺。

台中綠美圖正式開館營運，由市長盧秀燕與建築師妹島和世、西澤立衛等來賓共同開幕，來賓眾多。（記者蔡淑媛攝）台中綠美圖正式開館營運，由市長盧秀燕與建築師妹島和世、西澤立衛等來賓共同開幕，來賓眾多。（記者蔡淑媛攝）

妹島和世、西澤立衛也說，綠美圖打造成像公園的的圖書館與美術館，期待台中市民像去公園一樣遊玩，喜歡綠美圖，兩人也贈送建築事務所設計的7張椅子，象微Lucky7，送給盧市長及綠美圖使用，祝福綠美圖。

盧秀燕表示，綠美圖開幕啟用，是城市的新名片，透過國際級的文化建設，讓世界看見台中，讓台中站上世界的舞臺。（記者蔡淑媛攝）盧秀燕表示，綠美圖開幕啟用，是城市的新名片，透過國際級的文化建設，讓世界看見台中，讓台中站上世界的舞臺。（記者蔡淑媛攝）

綠美圖開幕活動盛大，由優人神鼓《奔騰》揭開序幕，大甲愛樂及文華高中舞蹈班合作演出，熱鬧開館，立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔等立委同框都到場同慶。

盧秀燕感謝妹島和世、西澤立衛設計打造綠美圖是世界級的文化新地標。（記者蔡淑媛攝）盧秀燕感謝妹島和世、西澤立衛設計打造綠美圖是世界級的文化新地標。（記者蔡淑媛攝）

台中「綠美圖」整體建築共有8棟，其中4棟為市立總圖書館、3棟為市立美術館以及一棟行政大樓，8棟建築設計彼此相連，在3週試營運後，今天正式開館營運，開館首週活動精彩不間斷，開幕式當天優人神鼓加演下午場次，中美館配合開館展推出導覽、講座與公眾活動等多元活動，中市圖亦邀請國際講者接力分享。

館內的複合藝文空間朋丁與 Pharos Coffee 也同日開幕，提供精選藝術書籍、文創選物與手沖咖啡。

