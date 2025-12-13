「花都花宅畫家陳景容的思念之心」 澎湖首發會

「花都花宅 畫家陳景容的思念之心」澎湖首發會，在澎湖生博館舉行。（洪棟霖提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕「花都花宅 畫家陳景容的思念之心」今（13）日在澎湖生活博物館舉辦首發會，熱愛藝文的朋友齊聚分享國寶畫家世紀漂流的創作歷程，前駐法國大使呂慶龍發表澎湖法國文化交流演講。

時代的記憶，隔了半世紀，2024年6月旅居巴黎92歲的國寶畫家陳景容應澎湖縣政府文化局的邀請，重返他年近40時最愛寫生的澎湖望安花宅。早在50年前，他常到澎湖寫生，並且在其中一幅畫作下註記：「望安中社村的小巷盡頭有一口水井。小巷兩旁是石砌古屋，另一端是海，甚少有人，真是一個沉寂寧靜的世界。」

請繼續往下閱讀...

陳景榮熱愛澎湖望安花宅，並隱居法國巴黎多年。（洪棟霖提供）

陳景容是超現實主義風格的藝術家，素描功力深厚，畫風神祕靜謐。豐沛多元的媒材創作，比如溼壁畫、粉彩畫、油畫、瓷畫、馬賽克畫、陶版畫、銅版畫等，以純真的心感受人間，以寧靜的力量與世界對話。作品被海內外美術館收藏，國家音樂廳代表壁畫「樂滿人間」即是其作品。並榮獲教育部第10屆藝術教育貢獻終身成就獎，台灣傑出藝術家，藝術教育生涯提攜無數的學生，許多如今已是藝術發展重要的推手。

陳景容長期旅居巴黎創作，如今92歲高齡選擇返鄉，揮別陪伴他半世紀藝術創作的城市。澎湖首發會是陳景容紀念巴黎特展返台之後的首場，此次出版的「花都花宅 畫家陳景容的思念之心」精選64幅作品，代表2026來自台灣的藝術祝福。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法