自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

「花都花宅畫家陳景容的思念之心」 澎湖首發會

2025/12/13 16:59

「花都花宅 畫家陳景容的思念之心」澎湖首發會，在澎湖生博館舉行。（洪棟霖提供）「花都花宅 畫家陳景容的思念之心」澎湖首發會，在澎湖生博館舉行。（洪棟霖提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕「花都花宅 畫家陳景容的思念之心」今（13）日在澎湖生活博物館舉辦首發會，熱愛藝文的朋友齊聚分享國寶畫家世紀漂流的創作歷程，前駐法國大使呂慶龍發表澎湖法國文化交流演講。

時代的記憶，隔了半世紀，2024年6月旅居巴黎92歲的國寶畫家陳景容應澎湖縣政府文化局的邀請，重返他年近40時最愛寫生的澎湖望安花宅。早在50年前，他常到澎湖寫生，並且在其中一幅畫作下註記：「望安中社村的小巷盡頭有一口水井。小巷兩旁是石砌古屋，另一端是海，甚少有人，真是一個沉寂寧靜的世界。」

陳景榮熱愛澎湖望安花宅，並隱居法國巴黎多年。（洪棟霖提供）陳景榮熱愛澎湖望安花宅，並隱居法國巴黎多年。（洪棟霖提供）

陳景容是超現實主義風格的藝術家，素描功力深厚，畫風神祕靜謐。豐沛多元的媒材創作，比如溼壁畫、粉彩畫、油畫、瓷畫、馬賽克畫、陶版畫、銅版畫等，以純真的心感受人間，以寧靜的力量與世界對話。作品被海內外美術館收藏，國家音樂廳代表壁畫「樂滿人間」即是其作品。並榮獲教育部第10屆藝術教育貢獻終身成就獎，台灣傑出藝術家，藝術教育生涯提攜無數的學生，許多如今已是藝術發展重要的推手。

陳景容長期旅居巴黎創作，如今92歲高齡選擇返鄉，揮別陪伴他半世紀藝術創作的城市。澎湖首發會是陳景容紀念巴黎特展返台之後的首場，此次出版的「花都花宅 畫家陳景容的思念之心」精選64幅作品，代表2026來自台灣的藝術祝福。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應