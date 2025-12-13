C-LAB 動畫新秀孵育計畫成果發表 7組新生代團隊完成原創作品

高雄師範大學美術系學生團隊的作品《死亡聖母》。（動畫特效協會提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台灣當代文化實驗場（C-LAB）動畫創作者基地與動畫特效協會合作的第3屆「動畫新秀孵育計畫」成果發表，媒合7組動畫新秀團隊，分別由7家動畫公司進行輔導孵育，歷時5個月完成7部原創作品，呈現台灣新生代動畫創作者在敘事、技術與產業銜接上的階段性成果。

文化部影視及流行音樂產業局副局長呂美莉則表示，文化部今年首次推出專屬動畫的製作輔導計畫，可銜接動畫創作者基地的新秀孵育機制，讓團隊持續往職業化發展。「未來將協助學生團隊成為職業隊，並推動職業隊走向國際，打造更具競爭力的台灣動畫產業。」動畫特效協會理事長林家齊也指出，透過完整的開發與輔導流程，能讓作品順利銜接補助與市場，為創作者開啟新的起點。

請繼續往下閱讀...

實踐大學媒體傳達設計學系學生團隊的作品《超困擾搜查線》。（動畫特效協會提供）

本屆完成的7件作品包括《死亡聖母》、《超困擾搜查線》、《人造之子》、《龍與虎》、《沸點？°C》、《今日上映》與《自畫像》，題材涵蓋後末日想像、諷刺喜劇、廟宇文化與奇幻冒險等。作品形式橫跨 2D、3D、逐格動畫與實拍混合，並以台語完成全片配音，展現技術嘗試與文化語彙的多樣性。新秀團隊在動畫公司實習或進駐基地過程中，透過業師指導與實務合作，逐步深化敘事與影像層次。

此外，「C-LAB 動畫創作者基地」將於2026年1月24、25日舉辦三周年成果活動，開放基地空間，規劃作品放映、講座交流、靜態展覽與動畫人二手市集，相關細節將於明年 1 月陸續公布。

世新大學數位多媒體設計系學生團隊的作品《龍與虎》。（動畫特效協會提供）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法