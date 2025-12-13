把歌仔戲送到孩子身邊 藝術卡車巡演台南壓軸場爆棚

「綴著風吹看戲趣—兒童歌仔戲推廣藝術卡車鄉村巡演」今晚在台南安南果菜市場壓軸場爆棚。（台南市文化局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕把廟埕看戲的熱鬧記憶，再次搬回孩子與家長身邊！「綴著風吹看戲趣—兒童歌仔戲推廣藝術卡車鄉村巡演」今（13）日晚間在台南安南果菜市場迎來最終壓軸場，邀請唐美雲歌仔戲團演出深受親子喜愛的《收妖日記：顛倒大王的秘密》，以幽默故事結合祈求風調雨順的意象，讓大小朋友在笑聲中感受傳統歌仔戲的魅力。

台灣歌仔戲推廣基金會讓孩子實際穿上戲服、學動作。（台南市文化局提供）

現場近3000名觀眾擠滿會場，掌聲與歡笑聲此起彼落，為今年巡演畫下溫暖句點，也讓不少家長直呼「好像回到小時候在廟口看戲的感覺」。

請繼續往下閱讀...

小孩子體驗穿上戲服學動作，在玩中認識歌仔戲。（南市文化局提供）

壓軸場活動從下午就提前暖身，由台灣歌仔戲推廣基金會推出戲曲服飾、妝容、身段等免費體驗，讓孩子實際穿上戲服、學動作、畫臉譜，在玩中認識歌仔戲，吸引將近1200人參與，親子互動熱絡。

唐美雲歌仔戲團演出《收妖日記：顛倒大王的秘密》。（南市文化局提供）

「綴著風吹看戲趣—兒童歌仔戲推廣藝術卡車鄉村巡演」由台灣歌仔戲推廣基金會與RC文化藝術基金會共同主辦，並獲文化部指導補助，攜手「紙風車台灣鄉村卡車藝術工程」，將兒童歌仔戲帶進全台各地鄉村與社區，以母語推廣、文化平權與藝術扎根為核心，讓傳統戲曲不再遙不可及。

《收妖日記：顛倒大王的秘密》，以幽默故事結合祈求風調雨順的意象。（南市文化局提供）

今年巡演走遍多個縣市，最終站回到台南，台南市長黃偉哲、文化部次長李靜慧及多位民代到場支持。黃偉哲表示，透過親子劇場形式推廣歌仔戲，能讓孩子在生活中自然接觸本土文化，也展現台南持續推動文化向下扎根的成果。

台灣歌仔戲推廣基金會也分享，「兒童歌仔戲–親子劇場匯演」已走遍全台13縣市，不少家庭一路追戲、場場不缺席，未來也期待與各界合作，共同為全國兒童拓展文化想像的視野。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法