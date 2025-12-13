曾音彩墨藝術展「華室清韻」 居意古美術12/14開展

「華室清韻─曾音彩墨藝術展」12月14日開展，展前居意古美術負責人張富荃（右）與藝術家曾音合影。（居意古美術提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕居意古美術將於明（14）日推出年度壓軸大展「華室清韻─曾音彩墨藝術展」，以藝術家曾音的30餘件全新力作為核心，展現她在「線條×設色×刺繡」3者間所形成的嶄新語彙，完整呈現曾音近十年在筆墨、心境與跨媒材創作上的深化與突破。展覽免費參觀，展期至2026年1月10日。

曾音〈繁花天女〉，絹本設色70 × 41cm。（居意古美術提供）

居意古美術表示，曾音習藝於香港文化美學家董橋，其書寫根基也成為她在當代水墨領域中極具辨識度的特質。「華室清韻」既象徵她的創作空間，也映照她的心境。本展以「人物」、「花鳥動物」、「書法」3大篇章串聯10年實踐。其中，人物系列以佛像與仕女形象為主，線條沉著細膩，神韻內斂而深遠，彷彿一種關照自身的方式，如同曾音常說「畫人物，就是畫心」，這些作品也因此帶著安定的內在回聲。

曾音〈節臨明朱瞻基五貍奴圖 之二〉，絹本設色25×47.5cm。（居意古美術提供）

花鳥與動物系列則展現她從古畫臨習中所悟得的節奏與秩序，曾音不以繁複色彩取勝，而以清潤設色與流暢線條捕捉自然的呼吸，這些作品看似輕描淡寫，卻帶著一種來自靜觀的力量──「以靜寫動、以淡見深」，亦是其作品風格中最獨特的亮點之一。至於書法，則是曾音創作的源頭，十年臨池使她的字線中藏著畫意，畫裡又回應著書法的骨力，形成一種跨越媒材的內在一致性。透過書法，她確立筆墨的節奏；藉由繪畫，她延伸書寫的氣脈，兩者相輔相成，也構成她作品深層的精神結構。

曾音〈聚瑞圖〉，雙面絹本設色47.5×18.7cm。（居意古美術提供）

居意古美術表示，「華室清韻」是曾音10年創作脈絡最完整的一次公開呈現，配合展覽並同步發行高規格精裝圖錄。自12月16日起，前50名入場參觀、拍照，並上傳臉書打卡標註居意古美術粉專者，即可獲得價值1,500元的精裝圖錄一本，此圖錄以高品質紙材與細緻設計印製呈現3大系列作品及創作思路，讓觀者能在閱讀與視覺之間，完整解讀曾音以藝術觀照生命、以心境成就筆墨的創作軌跡。

◆「華室清韻─曾音彩墨藝術展」

展期：2025/12/14（日）– 2026/1/10（六） 11:00–19:00（週一休展）

地點：居意古美術（台北市大安區仁愛路三段 28-4號1樓）

