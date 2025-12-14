結合傳統書藝與數位科技 張炳煌開啟書法教育創新里程碑

張炳煌教授自青年起便投身書法，長年專注於臨池創作、教學推廣，每日不輟。（圖擷取自新竹縣政府官網）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕書法家張炳煌投入書法探索逾一甲子，近年來更以跨時代的視野，率領團隊研發「e筆書寫系統」，成功結合傳統書藝與數位科技，開啟書法教育的創新里程碑；「承古開新、筆墨共融」張炳煌書法暨e筆作品展，12月24日起將在新竹縣政府文化局美術館開展。

此展覽由財團法人新竹縣文化基金會與淡江大學文錙藝術中心合作，縣府文化局表示，張炳煌教授自青年起便投身書法，長年專注於臨池創作、教學推廣，每日不輟。多年的實踐，使其深刻意識到書法傳承須兼具本土文化與時代精神，並邁向國際；因此，他積極跨界將書法融入音樂、舞蹈等藝術形式，使書法展現更多面向的藝術生命。

近年，張炳煌更結合AI與數位轉型，推動「e筆AB雙軌轉型研發計畫」，打造「書作玉成」、「空靈揮毫」、「美跡系統」等具演算能力的科技書法平台，為書法的未來發展奠下新基礎。

縣長楊文科表示，新竹縣政府多年間持續辦理「縣長盃書法比賽」、校園書法推廣課程，以及各項書藝扎根活動，使書法教育深化至基層學校與社區。這次展覽令人驚豔的是，張炳煌教授率領團隊研發「e筆書寫系統」，有效突破時空限制，使書法學習更具互動性與普及性，更與新竹縣致力推動「文化×科技」的政策方向相互呼應。

楊文科邀請大眾共同欣賞，古老的筆墨如何透過AI與數位工具，嶄露新的生命力，展現出高度的當代實用性與國際視野。這不僅將激發青年學子在藝術創作上的想像力，也將鼓勵更多藝術工作者，以科技思維擴展文化創新的可能性。

