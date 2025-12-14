利用植物為畫材的「大自然媒材藝術創作」即日起展出 讓觀者感受到大自然的色彩

策展人盧秀麗（中）與六位創作者。（記者蘇金鳳攝）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕6位創作者家利用大自然植物等為媒材的藝術創作作品即日至12月31日，在台中市大墩文化中心的陳列室展出，共展出 380 件作品，每一件都凝聚了創作者對植物的熱愛與長時間相伴的深厚情感；策展人盧秀麗表示，這些作品都是收集植物作為主軸材料，取其形用其色，可感受大自然的色彩與生命力。

「大自然媒材藝術創作」展，是陳美玲、陳昭惠、賴詩佳、劉芷吟、潘昀昕、羅凱蔆6位創作人的聯合創作展，展出近 380 件作品，從高難度的植物色彩運用，到各式天然媒材的巧妙融合，都能看見創作者把大自然的美轉化成獨一無二的藝術語彙。

請繼續往下閱讀...

六位創作者之一的陳美玲展示其多幅作品。（記者蘇金鳳攝）

此次展品相當多元，有押花、麗乾花、植物魔法、藍曬、布盒創作，以及結合原色真花、棉紙、紗布、酒精顏料、科普感光藥劑等多種媒材，6位創作者以繪畫手法靈活呈現植物姿態，讓平面與立體、傳統與當代工藝在這裡交會。

策展人盧秀麗表示，此次的大亮點在於跟國際接軌作品，把慕夏原品印出來跟花草結合，並且放在專區中向參觀者特別介紹；六作創作者都是秉持用大自然的形跟色來創作作品；她更強調，台灣植物非常豐沛，是歷經冰河時期，而台灣更是世界植物多樣性的中心，有取之不盡用之不竭的能量。

6位創作人之一陳美玲表示，每一片花瓣及每一種植物都是大自然贈予的禮物，她試著用她自己理解的方式，讓這些稍縱即逝的美好停留；她並指出，透過壓花，自己重新學會凝視及珍惜看似平凡卻真實的片刻，在花世界裡找到美好及力量。

陳美玲更介紹她最喜歡作品是「悠閒時光」，因為平時大家工作很忙，可在以花園為主題的作品中，放鬆自己。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法