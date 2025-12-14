自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 逛展覽

利用植物為畫材的「大自然媒材藝術創作」即日起展出 讓觀者感受到大自然的色彩

2025/12/14 17:50

策展人盧秀麗（中）與六位創作者。（記者蘇金鳳攝）策展人盧秀麗（中）與六位創作者。（記者蘇金鳳攝）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕6位創作者家利用大自然植物等為媒材的藝術創作作品即日至12月31日，在台中市大墩文化中心的陳列室展出，共展出 380 件作品，每一件都凝聚了創作者對植物的熱愛與長時間相伴的深厚情感；策展人盧秀麗表示，這些作品都是收集植物作為主軸材料，取其形用其色，可感受大自然的色彩與生命力。

「大自然媒材藝術創作」展，是陳美玲、陳昭惠、賴詩佳、劉芷吟、潘昀昕、羅凱蔆6位創作人的聯合創作展，展出近 380 件作品，從高難度的植物色彩運用，到各式天然媒材的巧妙融合，都能看見創作者把大自然的美轉化成獨一無二的藝術語彙。

六位創作者之一的陳美玲展示其多幅作品。（記者蘇金鳳攝）六位創作者之一的陳美玲展示其多幅作品。（記者蘇金鳳攝）

此次展品相當多元，有押花、麗乾花、植物魔法、藍曬、布盒創作，以及結合原色真花、棉紙、紗布、酒精顏料、科普感光藥劑等多種媒材，6位創作者以繪畫手法靈活呈現植物姿態，讓平面與立體、傳統與當代工藝在這裡交會。

策展人盧秀麗表示，此次的大亮點在於跟國際接軌作品，把慕夏原品印出來跟花草結合，並且放在專區中向參觀者特別介紹；六作創作者都是秉持用大自然的形跟色來創作作品；她更強調，台灣植物非常豐沛，是歷經冰河時期，而台灣更是世界植物多樣性的中心，有取之不盡用之不竭的能量。

6位創作人之一陳美玲表示，每一片花瓣及每一種植物都是大自然贈予的禮物，她試著用她自己理解的方式，讓這些稍縱即逝的美好停留；她並指出，透過壓花，自己重新學會凝視及珍惜看似平凡卻真實的片刻，在花世界裡找到美好及力量。

陳美玲更介紹她最喜歡作品是「悠閒時光」，因為平時大家工作很忙，可在以花園為主題的作品中，放鬆自己。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應