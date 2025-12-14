自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

台南「巷仔Niau」雕塑遭破壞 市府籲民眾共同守護

2025/12/14 17:52

南市文化局以府城古地名為題的「巷仔Niau」意象雕塑。（南市文化局提供）南市文化局以府城古地名為題的「巷仔Niau」意象雕塑。（南市文化局提供）

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市文化局今年在大西門等地，特別打造7隻以府城古地名為題的「巷仔Niau」意象雕塑，近日部分巷仔Niau因不慎碰撞而出現損傷，也有個別作品的古地名黃銅示意牌遭取走而缺件。市府今天呼籲民眾共同維護古地名雕塑，期盼大家以溫柔的方式對待這些作品，讓牠們能安穩地佇立街頭，持續陪伴大家感受府城的日常風景。

南市文化局10月舉辦的《一起府城‧打開大街》活動，為讓市民與來訪遊客能以輕鬆、親近的方式走進府城歷史，分別設置於大西門、大井頭、鷲嶺、枋橋頭、山川台、龍泉井及大東門等地。作品結合藝術創作與地方記憶，自亮相以來，成為街區中引人駐足的可愛風景，也吸引許多家庭親子在散步、拍照之餘，認識府城地名背後的歷史故事。

「巷仔Niau」意象雕塑作品結合藝術創作與地方記憶，成為街區中引人駐足的可愛風景。（南市文化局提供）「巷仔Niau」意象雕塑作品結合藝術創作與地方記憶，成為街區中引人駐足的可愛風景。（南市文化局提供）

南市文化局表示，近日陸續接獲民眾反映，部分巷仔Niau因不慎碰撞而出現損傷，也有個別作品的古地名黃銅示意牌遭取走而缺件。巷仔Niau是藝術家與地方共同協力完成的公共藝術，不僅造型討喜，更肩負傳遞城市記憶的重要角色；每一塊黃銅牌，皆代表著一段府城獨有的歷史語彙與空間記憶。

南市文化局呼籲，巷仔Niau所承載的是數百年累積而成的街區記憶，邀請市民朋友在欣賞作品的同時，也一同成為公共藝術的守護者，不觸碰、不攀爬、不移除構件，讓作品能以最完整的樣貌，繼續將古地名的故事傳遞下去。若民眾發現雕塑受損或黃銅示意牌遺失，歡迎向文化局聯繫，大家共同守護這些屬於府城的美麗街角風景。

