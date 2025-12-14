限制級
故宮之夜民眾扮裝嗨翻 連這位日本大咖館長都現身
故宮副院長黃永泰與孫女扮裝同樂。（故宮提供）
〔記者凌美雪／台北報導〕備受民眾喜愛的「故宮之夜」，13日於故宮北部院區舉行，現場湧入逾千人扮裝入宮，在融合歷史、文化與互動體驗的博物館之夜，不僅故宮副院長黃永泰帶著自己的兩位孫女共同扮裝現身，連日本九州國立博物館館長富田淳都成特別嘉賓，玩得很開心。
日本九州國立博物館館長富田淳變裝出場。（故宮提供）
故宮表示，故宮之夜自2019舉辦以來，已成為冬季最火熱的博物館盛事，除了故宮粉絲外，活動亦成功吸引大量年輕族群與家庭參與。除夜間觀展，展間亦有扮裝古人駐足互動，與民眾一同透過文物解謎，發現文物背後的有趣知識，活動提供的套印明信片與限定壓克力立牌亦獲得現場高度迴響。
2025故宮之夜現場湧入熱情民眾扮裝入場。（故宮提供）
黃永泰表示，故宮致力於文化傳承與推廣，並持續以創新的思維與模式，創造嶄新的觀展體驗，本次活動透過夜間觀展、扮裝打卡、跨界表演與互動體驗等形式，成功讓故宮在夜間變身為充滿活力與創意的文化場域，也彰顯故宮百年院慶期間「年輕、多元、共融」的全新定位。
