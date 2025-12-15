自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

高雄車站下沉式南廣場成活動聖地 本週日紙風車「巫頂環遊世界」演出

2025/12/15 14:09

高雄車站下沉式南廣場，曾於11月舉辦市民集團婚禮。（圖擷自臉書高雄新車頭）高雄車站下沉式南廣場，曾於11月舉辦市民集團婚禮。（圖擷自臉書高雄新車頭）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕嶄新的高雄車站下沉式南廣場，繼11月舉辦市民集團婚禮獲得好評後，高市工務局本週日（21）特別邀請紙風車劇團「巫頂環遊世界」，前進下沉式南廣場開演，預料將吸引大批親子客。

台鐵公司積極辦理高雄車站空間招商及活化，北側下沉式廣場使用區域，規畫做為舞台與展演空間；中央廣場使用區域規畫做為展售空間，預計於明年1月啟用；南側下沉式廣場則與高雄市政府合作舉辦活動，聚集人潮，帶動高雄車站及周邊區域發展。

高雄市工務局公園處為推廣親子共融藝文活動，邀請「紙風車劇團」於21日（星期日）下午4點，在高雄車站下沉式南廣場帶來「巫頂環遊世界」演出。故事由紙風車經典角色「巫頂」領銜，帶領觀眾穿梭於貝里斯森林、海底世界與歡笑滿滿的起床號短劇，劇情兼具創意與教育意涵，現場更安排角色互動暖場活動。

公園處表示，活動特別選在高雄車站這座充滿歷史記憶與現代設計的新地標舉辦，讓民眾在通勤與生活之間，也能近距離感受劇場的魅力，現場演出結合燈光、音樂、默劇與偶造型等多元形式，讓大小朋友在歡笑與驚奇中體驗劇場的想像力。

紙風車劇團自1992年成立以來，累積超過6600場演出、吸引逾1400萬人次觀賞，長期深耕全台各地，以原創作品啟發孩子的想像力與創造力。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應