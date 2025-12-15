高雄車站下沉式南廣場成活動聖地 本週日紙風車「巫頂環遊世界」演出

高雄車站下沉式南廣場，曾於11月舉辦市民集團婚禮。（圖擷自臉書高雄新車頭）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕嶄新的高雄車站下沉式南廣場，繼11月舉辦市民集團婚禮獲得好評後，高市工務局本週日（21）特別邀請紙風車劇團「巫頂環遊世界」，前進下沉式南廣場開演，預料將吸引大批親子客。

台鐵公司積極辦理高雄車站空間招商及活化，北側下沉式廣場使用區域，規畫做為舞台與展演空間；中央廣場使用區域規畫做為展售空間，預計於明年1月啟用；南側下沉式廣場則與高雄市政府合作舉辦活動，聚集人潮，帶動高雄車站及周邊區域發展。

高雄市工務局公園處為推廣親子共融藝文活動，邀請「紙風車劇團」於21日（星期日）下午4點，在高雄車站下沉式南廣場帶來「巫頂環遊世界」演出。故事由紙風車經典角色「巫頂」領銜，帶領觀眾穿梭於貝里斯森林、海底世界與歡笑滿滿的起床號短劇，劇情兼具創意與教育意涵，現場更安排角色互動暖場活動。

公園處表示，活動特別選在高雄車站這座充滿歷史記憶與現代設計的新地標舉辦，讓民眾在通勤與生活之間，也能近距離感受劇場的魅力，現場演出結合燈光、音樂、默劇與偶造型等多元形式，讓大小朋友在歡笑與驚奇中體驗劇場的想像力。

紙風車劇團自1992年成立以來，累積超過6600場演出、吸引逾1400萬人次觀賞，長期深耕全台各地，以原創作品啟發孩子的想像力與創造力。

