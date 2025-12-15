台日藝術家聯手 台南鹽水「漫月美行動」12/20開幕

2025「漫月美行動」20日開幕，台日藝術家聯手打造月津小鎮奇幻場景。（台南市文化局提供）

〔記者王涵平／台南報導〕2025「漫月美行動」20日開幕，台日藝術家聯手打造月津小鎮奇幻場景，《塩水の樹》、《記憶的流動》、《點亮·有天》展現鹽水災後重建韌性。

南市文化局「月之美術館」計畫，每年年底以鹽水區巷弄為主場的「漫月美行動」，今年12月20日至2026年3月8日登場。歷經丹娜絲颱風災害，街區巷弄景觀及常設作品嚴重損壞，鹽水再次展現韌性重整出發，地方及藝術團隊攜手以溫暖而堅毅的精神，帶來7件全新作品及12件常設作品。



12月20日晚上6時在月港廣濟宮王爺廟廟埕辦理開幕活動，當天下午有巷弄市集、街頭藝人演出，並邀請岸內國小直笛團、鹽水國小熱舞團帶來精彩演出。

今年漫月美行動策展主題「透明的某日」，以一種帶著橫跨過去、現在與未來所交織的記憶，串起在鹽水相遇、交錯、重合的每片風景。文化局表示，今年邀請活躍於世界各地藝術活動的日本藝術家栗林隆，在修德拜亭創作《塩水の樹》，象徵一棵與修德禪寺的歷史記憶共同成長的大樹，觀者可走進作品裡面，體驗與樹融為一體、由鏡面映照自身的奇幻空間感受；擁有豐富的地景創作經驗的藝術家王振瑋老師，則為連成巷帶來作品《記憶的流動》，透過老宅屋頂常用的傳統材料瓦壓條彩繪，創造出色彩繽紛、有如時光隧道的空間。歷年備受期待的王爺廟巷彩繪燈籠《點亮·有天》作品，由在地藝術團隊帶領各國中小學、高中、大專校院與地方社團組織合作，彩繪超過500顆燈籠，透過參與民眾的創造與想像，持續點亮王爺廟巷。



展覽期間月津故事館推出月津港燈節徵件區「最初，創作的起點-月津超新星十年展」展覽、參展藝術家講座，在漫月美行動期間，也針對新設作品推出期間限定特色卡牌，邀請民眾觀賞展覽搭配日常美術課遊戲，深度體驗小鎮魅力。更多精采系列活動，請上「月之美術館」fb粉絲專頁查詢。

