雲門舞集重返日本舞台 鄭宗龍《波》橫濱首演

睽違16年，雲門舞集重返日本舞台，13日於橫濱KAAT神奈川藝術劇場演出舞作《波》，吸引逾百名國際藝術家與策展人等共同觀賞。（菅原康太攝影，雲們舞集、中央社提供）

〔中央社〕睽違16年，雲門舞集重返日本舞台，13日於橫濱KAAT神奈川藝術劇場，演出雲門舞集藝術總監鄭宗龍舞作《波》，吸引超過百名國際藝術家與策展人觀賞。

雲門舞集今天發布新聞稿表示，這次演出由「橫濱舞蹈節」與「橫濱藝術交流市集YPAM」共同邀請主辦，並作為YPAM大型閉幕節目。演出採取自由入座，許多觀眾開演前1小時就到場排隊，希望能近距離一睹雲門風采。

《波》為鄭宗龍2023年之作，邀請日本新媒體藝術家真鍋大度合作，探索「波」做為身體動能與訊息傳遞的隱喻。兩名創作者以「看不見的波」為共同語言，將舞蹈、聲響、影像與程式系統融入雲門累積多年的身體訓練與群舞能量。

作品首演後，2024年受邀登上威尼斯雙年展舞蹈節（Biennale Danza）演出，獲得國際關注，英國《衛報》也點名《波》為該屆舞蹈節亮點之一，肯定舞者與數位環境共構所呈現的視覺效果。

日本演出有許多專業觀眾參與，知名編舞家梅田宏明表示，看到舞者們不同於《春鬥》的肢體語彙，讓人眼睛一亮。橫濱舞蹈節藝術總監小野晉司則表示：「能與日本觀眾以及眾多國際策展人分享雲門的傳統與創新，以及亞洲當代舞蹈的新階段。」

日本「舞蹈雜誌」資深編輯浜野文雄給予高度評價：「當我們在探討亞洲身體時，鄭宗龍跟雲門早已走在前端，融合東西方身體當代性。近年加入的街舞元素，讓各關節成為流動能量的開關閥，精準掌握收發自如。」

雲門舞集舞團12月17日在京都ROHM劇院演出《波》，12月21日在北九州藝術劇場演出。

