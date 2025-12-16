文化部公布秘密武器 「離子液體」 修復台南百年古廟門神

「修護的零度：傳統建築木質彩繪．減碳修護特展」，在文化資產園區藝文展覽館開展。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕文化部上午在台中舉辦「修護的零度：傳統建築木質彩繪．減碳修護特展」開幕式，會中展示由正修科技大學研發「離子液體」清潔材料，液體曾成功修復台南八協境東門大人廟門神，門神由已故台灣「麗水師」潘麗水父親潘春源繪製，文化部指出，液體低揮發、可回收為永續關鍵突破，是修護百年木質文物「抗老溫柔秘方」。

文化部文化資產局局長陳濟民（中）、策展人方敘潔（左2）觀摩離子液體修復成果。（記者黃旭磊攝）

「修護的零度」開幕式由文化部文化資產局局長陳濟民主持，策展人方敘潔、正修科大副教授吳漢鐘等近百名賓客出席，展場位於文化資產園區藝文展覽館CD棟，展出台灣各地受到劣化老物件、修護實驗室及八協境東門大人廟修護過程，帶領觀眾走入修護師工作現場，民眾參觀1927年台南佳里陳宅鳳凰雀替、北港朝天宮複製門神實件，在古老氛圍中感受修復師細膩拿捏。

民眾觀摩1927年古宅樑柱修復成果。（記者黃旭磊攝）

陳濟民說，台灣傳統建築木質彩繪常見於廟宇、民宅，易因時間、環境及人為與污染物而劣化，如祭祀燒香煙燻，或天候潮濕、灰塵都會造成彩繪褪色、顏料剝落與木質老化，需以科技為筆、傳統為墨，用最謹慎現況調查及干預尺度，重寫永續修護時光密碼。

文化部強調，八協境東門大人廟門神經「離子液體」修復後煥然一新，液體是古物抗老溫柔秘方，過去，木質彩繪清潔多仰賴高揮發性的有機溶劑，操作危險且對人體與環境負擔，去年（2024）啟動「傳統建築木質彩繪之減碳修護材料開發計畫」，由正修科大團隊研發離子液體清潔材料，成為兼具修護效果與永續精神關鍵突破。

研發團隊指出，離子液體為室溫下呈現液態的有機鹽類化合物，具備不易揮發、低毒性及可回收再利用等特色，以棉花棒或軟刷沾取純水溫和去除，並回收至玻璃容器後，再用活性碳吸附雜質並過濾，即可重新使用。

「修護的零度」特展即日起展至2026年4月12日，文化資產局將於12月20日上午10時半起，於文化資產園區藝文展覽館舉辦「修護裡的科幻創作視角」等3場講座，邀吳盈君副教授主講「文物的時光醫生―修護師的日常」。

