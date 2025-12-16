守護石碇相褒歌一甲子 新北口述傳統保存者高羅珠辭世享壽92歲

藝師高羅珠（左）參與「新北市相褒歌保存維護計畫」，與計畫團隊分享她學習與推廣相褒歌的歷程。（文化局提供）

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市口述傳統「相褒歌」重要保存者高羅珠藝師於12月8日辭世，享壽92歲。她長年深耕石碇茶鄉，與夥伴共同守護這項源自採茶文化的口傳藝術，讓獨特的「石碇好聲音」得以延續，成為新北市珍貴的無形文化資產。

相褒歌源自採茶時的即興對唱，歌詞多取材自日常生活與自然環境，結構以七字一句、四句成段為主，逐句押韻，演唱時不需樂器伴奏，全憑歌者高亢嗓音清唱或對唱，承載著石碇採茶歷史與常民生活記憶。高羅珠出生於1934年，自幼隨家人從事採茶工作，在耳濡目染中習得相褒歌，並由婆婆進一步指導。她保留石碇特有的安溪腔，咬字古雅，才思敏捷、出口成章，與陳好夫搭檔時即興唱唸、收放自如，被視為當代相褒歌最珍貴的「活字典」，並於2023年登錄為新北市口述傳統「相褒歌」保存者。

新北市政府口述傳統「相褒歌」保存者高羅珠於12月8日辭世，享壽92歲。（文化局提供）

為保存這項瀕臨失傳的口傳技藝，文化局於2025年推動相褒歌保存維護計畫，並開設傳習班。高羅珠雖已高齡九旬，仍與陳好夫親自授課，指導學員即興創作與對唱技巧，即便身體不適，仍出席成果發表，肯定學員的學習成果。學員並在石碇老街進行沉浸式演出，再現茶鄉「以歌傳情、以聲繪景」的文化風貌。

文化局表示，高羅珠藝師留下的不只是優美歌聲，更是對土地與生活深厚的情感連結。文化局將持續延續藝師精神，落實口述傳統的保存、紀錄與推廣，讓傳習班培育出的文化種子持續發芽，確保相褒歌這項珍貴無形文化資產能世代相傳。#

