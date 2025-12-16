因應降雨預報 「橘色惡魔」12/20屏東演出改至潮州國際滑輪溜冰場

日本京都橘高校12月20日屏東交流演出地點將改至潮州國際滑輪溜冰場。（中華文化總會提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕因應天氣預報顯示，本週六（20日）屏東降雨機率偏高，屏東縣政府今（16）日宣布，備受期待的「橘色惡魔」日本京都橘高校吹奏樂部台日交流演出，原訂於當天下午2時於屏東縣立田徑場舉行，將改至「屏東國際滑輪溜冰場」（屏東縣潮州鎮福星路 123 號）舉辦。

日本京都橘高校吹奏樂部受邀來台，12月20日將蒞臨屏東，與屏東女中、美和科技大學及南榮國中三校展開行進管樂交流，透過音樂與儀隊展演，促進校際互動，並牽起深厚的台日友誼。



橘高校以精準完美的演奏、充滿朝氣的笑容，深受台灣觀眾喜愛，每次演出總是掀起席捲全台的「橘色旋風」，引發熱烈迴響。此次屏東唯一場演出，考量氣候因素，更改場地，活動內容與演出陣容仍依照原規劃，縣府邀請民眾一同共襄盛舉，為來自國內外的演出團隊加油喝采，感受他們熱力四射的青春能量。

