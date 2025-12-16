自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 看表演

因應降雨預報 「橘色惡魔」12/20屏東演出改至潮州國際滑輪溜冰場

2025/12/16 17:25

日本京都橘高校12月20日屏東交流演出地點將改至潮州國際滑輪溜冰場。（中華文化總會提供）日本京都橘高校12月20日屏東交流演出地點將改至潮州國際滑輪溜冰場。（中華文化總會提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕因應天氣預報顯示，本週六（20日）屏東降雨機率偏高，屏東縣政府今（16）日宣布，備受期待的「橘色惡魔」日本京都橘高校吹奏樂部台日交流演出，原訂於當天下午2時於屏東縣立田徑場舉行，將改至「屏東國際滑輪溜冰場」（屏東縣潮州鎮福星路 123 號）舉辦。

日本京都橘高校吹奏樂部受邀來台，12月20日將蒞臨屏東，與屏東女中、美和科技大學及南榮國中三校展開行進管樂交流，透過音樂與儀隊展演，促進校際互動，並牽起深厚的台日友誼。

橘高校以精準完美的演奏、充滿朝氣的笑容，深受台灣觀眾喜愛，每次演出總是掀起席捲全台的「橘色旋風」，引發熱烈迴響。此次屏東唯一場演出，考量氣候因素，更改場地，活動內容與演出陣容仍依照原規劃，縣府邀請民眾一同共襄盛舉，為來自國內外的演出團隊加油喝采，感受他們熱力四射的青春能量。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應