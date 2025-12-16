麗寶樂園親子農場即日起試營運 樂園遊客免費體驗

麗寶樂園內全新「美樂地親子農場」試營運期間，樂園遊客免費體驗。（麗寶樂園渡假區提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕還在想年末去哪玩嗎？麗寶樂園渡假區年末活動滿滿，「美樂地親子農場」試營運，憑探索世界門票免費入場；OUTLET「耶誕購」檔期消費滿額再抽按摩椅與住宿券；12/20-12/21集結玖壹壹、安心亞、蔡旻佑、七月半、超人力霸王等卡司的「Hahababy擁抱點點路跑」演唱會，不參加路跑也能免費欣賞，歡迎民眾闔家前來歡度假期。

占地2千坪，水豚、鵜鶘、狐獴、笑笑羊等眾多可愛動物，可近距離互動。（麗寶樂園渡假區提供）

位於麗寶樂園探索世界園區內、廣達2,000坪的「美樂地親子農場」，共有水豚、狐獴、笑笑羊、羊駝、鵜鶘與園區限定的「珍珠奶茶花色」迷你馬等，多種可愛動物，農場分為5大動物互動區，近距離體驗餵食超療癒。即日起至2026年1月22日歡慶試營運，探索世界遊客可免費入場美樂地親子農場。非樂園遊客，試營運期間農場門票199元（原價399元）。

OUTLET「耶誕購」檔期祭出滿滿優惠，消費滿額再抽按摩椅與住宿券。（麗寶樂園渡假區提供）

迎接耶誕節，麗寶OUTLET推出「耶誕購」活動，當日館內累計消費滿3,000元即可抽按摩椅、福容飯店住宿券等好禮，多家品牌聯合推出優惠，包括城企家族女裝品牌6年來首次舉辦的全台獨家年度清倉拍賣，有Dailo、MASTINA、MOSS CLUB多個品牌全面出清1折起；滿心感謝祭le coq sportif SPORTS、le coq sportif Golf、Munsingwear、POU DOU DOU與Scottish House最低全面3折起；PUMA特賣會運動鞋款服飾全面35折起，消費滿3,600元現抵300元、MIZUNO指定鞋衣買1送1

勝博殿進駐麗寶OUTLET，推聖誕跨年雙人套餐。（麗寶樂園渡假區提供）

除了服飾品牌祭好康，主題餐廳也添新選項，日式炸豬排名店勝博殿將於12月23日開幕，1月5日前推出聖誕跨年雙人套餐，點購即贈品牌限定提袋1個（限量送完為止）。莫凡彼則推出「聖誕浪漫饗宴」雙人餐、添好運推4人同享「聖誕愛我好運餐」、海岸線推「耶誕星光饗宴」雙人餐等，而且麗寶OUTLET還有許多聖誕布置，用餐還能沉浸濃濃節慶氛圍。

Hahababy快閃店與「二伯嘎嫂10周年特展」，有拍貼機、復古電視打卡區、時光走廊等多項互動亮點。（麗寶樂園渡假區提供）

另外，麗寶OUTLET獨家，由百萬YouTuber蔡阿嘎與二伯共同創辦的親子品牌Hahababy，即日起在麗寶OUTLET中央廣場舉辦Hahababy限定快閃店與「二伯嘎嫂出道10周年特展」，規畫拍貼機、復古電視打卡區、時光走廊等多項互動亮點，還有眾多粉絲必搶的限定商品，包括限定款金幣、雨傘、御守等。本週末即將登場的「Hahababy擁抱點點路跑」，12/20晚間化身大型免費演唱會舞台，由玖壹壹、安心亞、蔡旻佑、七月半與麋先生接連登場，並搭配煙火與摩天輪燈光秀；隔日則由YOYO、MOMO家族與超人力霸王持續登台，是親子與年輕族群不能錯過的年末歡樂盛典。更多相關內容詳詢麗寶福容大飯店官網。

