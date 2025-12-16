自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

立榮假期「離島居民優惠票」訂購上線 再享機加酒限時加碼9折

2025/12/16 18:10

立榮假期新增「離島居民優惠」線上訂購功能，為澎金馬居民提供更優惠便利的機加酒服務。（立榮假期提供）立榮假期新增「離島居民優惠」線上訂購功能，為澎金馬居民提供更優惠便利的機加酒服務。（立榮假期提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕擅長國內航空自由行的「立榮假期」服務再升級，新增「離島居民優惠」線上訂購功能，提供澎金馬居民更實惠的機加酒商品。為歡慶服務升級，立榮假期亦同步推出限時9折優惠，於官網訂購機加酒輸入折扣碼「ISLAND9」即享折扣。此外，更針對寒假親子客群推出入住「長榮桂冠酒店系列」，再贈送樂園或故宮博物院門票的超值專案。

立榮假期表示，多年來品牌深耕離島市場，針對離島居民往返台灣本島及跨島旅遊的需求，持續優化機加酒商品內容，此次服務升級將「離島居民票」納入線上訂購機制，大幅簡化購票流程。旅客可以自由搭配航班與飯店，不僅能選擇不同航點進出，更能滿足遊、購、行的全方位需求，讓旅程安排更彈性、更輕鬆，致力於打造一站式購足的旅遊新體驗。

立榮假期與長榮桂冠酒店系列打造超值住宿專案，入住即贈故宮博物院或台北兒童新樂園門票。（立榮假期提供）立榮假期與長榮桂冠酒店系列打造超值住宿專案，入住即贈故宮博物院或台北兒童新樂園門票。（立榮假期提供）

為回饋長期支持的旅客，立榮假期也推出限時優惠活動，即日起至12月31日止，不限旅客身分，只要在官網訂購「機加酒」商品輸入折扣碼「ISLAND9」，即可享9折優惠。也針對寒假親子旅遊族群，推出多款優惠方案與親子友善飯店選擇，「長榮桂冠酒店系列」（礁溪長榮鳳凰酒店、台北長榮桂冠酒店、基隆長榮桂冠酒店、台中長榮桂冠酒店、嘉義長榮文苑酒店、台南台糖長榮酒店）為支持此專案，特別提供專案優惠價，立榮假期再加碼贈送場館門票：凡入住台中、嘉義、台南長榮系列飯店，即贈國立故宮博物院（南院）門票；若入住基隆、台北、礁溪長榮系列飯店，則可獲得國立故宮博物院（北院）門票或台北市立兒童新樂園門票，共同提供旅客更超值的旅遊方案。

立榮假期推出限時9折優惠，也針對寒假親子旅遊族群，推出多款優惠方案與親子友善飯店選擇。（立榮假期提供）立榮假期推出限時9折優惠，也針對寒假親子旅遊族群，推出多款優惠方案與親子友善飯店選擇。（立榮假期提供）

此外，立榮假期也貼心推出全新「愛心票、愛心陪同優惠訂購服務」，有需要的旅客在訂購時可聯繫客服（電話：02-2513-3334或Line：@uniairholidays），將由專人提供票價諮詢與協助訂購。此服務為需要額外支援的旅客而設，無論在出發、抵達或轉乘過程中，都能獲得更周全的協助，讓每段旅程更加順暢安心無礙。更多相關內容詳詢立榮假期官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應