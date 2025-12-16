自由電子報
排灣族藝術家阿瀨跨足文學 首本詩集《部落的風》詠四季

2025/12/16 21:17

排灣族藝術家秦榮輝（阿瀨）（左前）跨足文學領域，與攝影師張之萓（左後）合著詩集「部落的風」，16日在屏東泰武國小石板屋前正式發表，現場也舉辦簽書會。（中央社提供）排灣族藝術家秦榮輝（阿瀨）（左前）跨足文學領域，與攝影師張之萓（左後）合著詩集「部落的風」，16日在屏東泰武國小石板屋前正式發表，現場也舉辦簽書會。（中央社提供）

〔中央社〕排灣族藝術家秦榮輝（阿瀨）以融入排灣文化元素的黑白色彩畫作聞名，如今跨足文學領域，與攝影師張之萓合著詩集《部落的風》，今天在泰武國小石板屋前正式發表。

屏東縣政府今天在泰武國小石板屋前廣場，辦理詩集《部落的風》新書發表會，此書由阿瀨與他的姪女張之萓合著，活動開場即以排灣族傳統鼻笛及悠遠古謠吟唱，引領現場來賓沉浸富有生命溫度部落意象。

屏東縣政府原住民處長陳美鈴表示，阿瀨自幼在部落成長，是大家熟悉又親切的朋友，他自學向上故事，早已成為部落典範；這部作品是阿瀨在心靈孤獨與生命掙扎中孕育出的溫柔歌詠、值得珍藏，也期盼他生命中的光與熱，能照亮、溫暖更多需要的人。

陳美鈴表示，原住民族文學兼具口傳及文學特色，縣府除大力支持原民作家創作外，長期以來提報及保存原住民族有形及或無形傳統資產，及協助部落歷史調查及現場重建，以作為部落發展教育、藝術、文創、旅遊或產業等特色文化土壤，推動原住民族藝術文化發展。

原住民處指出，阿瀨多年來以黑白色彩創作，融入排灣族文化元素如百步蛇、琉璃珠、陶甕與熊鷹，展現獨特文化語彙；如今透過《部落的風》詩集初試啼聲，跨足文學領域，以深情而帶有惆悵筆觸，留住部落四季景象與親人身影。

原住民處提及，期盼透過新書發表會及多元推廣活動，鼓勵原住民族人朋友交流創作，期盼藉此厚植原住民族文化土壤，讓部落的故事與生命力持續被看見，成為屏東最珍貴資產。

