逛展覽

出版業年終聯合書畫展銷會12/19登場 中正紀念堂連展45天

2025/12/17 14:34

中華民國圖書出版事業協會於台北市中正紀念堂大孝門廣場舉辦「出版業年終聯合書畫展銷會」，活動從12月19日至明年2月2日止，為期45天，每日上午9點至晚上9點開放。（楊蓮福提供）中華民國圖書出版事業協會於台北市中正紀念堂大孝門廣場舉辦「出版業年終聯合書畫展銷會」，活動從12月19日至明年2月2日止，為期45天，每日上午9點至晚上9點開放。（楊蓮福提供）

〔記者羅國嘉／新北報導〕歲末年終之際，中華民國圖書出版事業協會於台北市中正紀念堂大孝門廣場舉辦「出版業年終聯合書畫展銷會」，活動從12月19日至明年2月2日止，為期45天，每日上午9點至晚上9點開放。湧蓮寺老師、協會理事長楊蓮福表示，凡現場購書滿3千元，即可獲贈「永恆畢卡索—光影藝術展」門票一張，每日限量20張，送完為止；明年1月9日也推出「台灣第一勇」座談會。

楊蓮福指出，出版業景氣低迷已久，協會長期努力替出版社尋找合適的展銷場地，但多數展場租金高昂，非業界所能負擔。經過兩年的試辦，中正紀念堂場地在租金、人流與交通條件上相對理想，適合作為書展據點。過去因承展單位需負擔展位成本，未能全面開放會員參展，引發部分出版社意見，今年則改採開放報名方式，讓會員自行參與。

楊蓮福表示，原本規劃擴大於民主大道舉辦書展，但因場地近1,700坪，光租金與搭建費用高達200多萬元，協會無力負擔，籌備進度因此延宕，最終決定回到中正紀念堂大孝門廣場舉行。這屆書展由北星圖書與新一代圖書公司聯合承辦，經與中正紀念堂文資處多次協調，確定於12月19日開展，展期至翌年2月2日止。

楊蓮福說，凡現場購書滿3,000元，即可獲贈「永恆畢卡索—光影藝術展」門票一張，每日限量20張，送完為止。展期中也將舉辦出版座談會，首場訂於1月9日，由楊蓮福與張人傑教授對談，主題聚焦台灣民主歷程相關文物。

