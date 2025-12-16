台灣重要陶藝史！林葆家及蕭麗虹24件經典作品入藏鶯歌陶博館

鶯歌陶瓷博物館今舉辦「蕭麗虹、林葆家典藏捐贈儀式」，眾多陶藝界創作者共襄盛舉。（鶯歌陶瓷博物館提供）

〔記者黃政嘉／新北報導〕「台灣陶藝之父」林葆家的創作，以及長年推動國際藝術交流、具深厚影響力的藝術家暨策展人蕭麗虹共24件跨越時代的重要作品與收藏，今天正式入藏新北市立鶯歌陶瓷博物館，為台灣陶藝史增添濃墨重彩，鶯歌陶博館今舉行捐贈儀式，向2位藝術家的家屬表達誠摯謝意。

陶博館指出，林葆家（1915-1991）不只是1位傑出的陶藝家，更是引領無數後進的教育家，為台灣陶藝發展重要先驅，他早年赴日專攻陶瓷製作，返台後畢生致力於陶藝創作與人才培育，奠定台灣陶藝重要根基，林葆家於傳統陶瓷技藝基礎上持續創新，創作風格與理念深刻形塑後世陶瓷創作者的視野與發展藍圖，對台灣陶瓷產業及文化脈絡皆具重要影響。

蕭麗虹（1946-2021）身兼藝術家、策展人與收藏家3種身分，不僅於1995年創辦「竹圍工作室」，在推動台灣與國際間藝術交流上貢獻斐然，對於陶藝創作也展現強烈的實驗性與深厚的人文關懷，對台灣陶瓷藝術發展影響深遠。

陶博館長張啟文表示，此次包含薛瑞芳捐贈林葆家代表作1件，陳光雄捐贈蕭麗虹創作5件及重要收藏品18件，總計24件珍貴作品入藏陶博館，它們將成為陶博館未來在研究、典藏、教育與推廣上，關鍵且扎實的嶄新基石，對於2位家屬展現的無私大愛，致以最崇高的肯定。

今天的典藏捐贈儀式，陶博館精選2件代表性作品亮相，林葆家的「秋聲」為其晚期花木系列代表，以青瓷豐富層次與釉藥自然熔流，呈現枝葉豐富的層次感，展現出「平靜中帶有深層魅力」的成熟語彙；蕭麗虹的「我曾有夢」透過割裂、拼合、噴釉的再組裝形式，象徵夢想破碎與現實拉扯的生命經驗，富含哲思與震撼視覺，展現對人性與社會議題的關懷。

