美濃《韻水慢漫》奪德國紅點設計獎首獎

2025/12/17 14:47

3D列印可減少建築餘料及營建業缺工問題。（趙建銘建築師事務所提供）3D列印可減少建築餘料及營建業缺工問題。（趙建銘建築師事務所提供）

〔記者黃佳琳／高雄報導〕台灣建築設計再度發光發亮！由趙建銘建築師事務所設計、逢甲建築學院Ross Coop 3D列印的美濃《韻水慢漫》設計案獲得2025德國紅點設計獎「建築、環境與公共空間」類組首獎，更是台灣建築師事務所第一次在這個類別首度獲得獎項。

《韻水慢漫》以水的意象為主題，打造如自然河水般優美曲線的街道座椅。（趙建銘建築師事務所提供）《韻水慢漫》以水的意象為主題，打造如自然河水般優美曲線的街道座椅。（趙建銘建築師事務所提供）

趙建銘表示，《韻水慢漫》採取「異地單元列印、現場組裝」的方式，避免大量原料進入工地後成為廢棄物。以往工地中約有三分之一的建材最終淪為建築餘料，而3D列印「用多少、擠多少」的特性，正有效回應減碳與減廢的需求；此次以「瀰濃」水的意象為主題，打造如自然河水般優美曲線的街道座椅，為這片土地帶來獨特的景觀藝術，更帶來更自由的創作可能性。

《韻水慢漫》以水的意象為主題，打造如自然河水般優美曲線的街道座椅。（趙建銘建築師事務所提供）《韻水慢漫》以水的意象為主題，打造如自然河水般優美曲線的街道座椅。（趙建銘建築師事務所提供）

趙建銘認為，全球的碳排放量中，有3成來自於建築物運作時產生的能耗，而建築工程與使用的材料本身，也佔總排碳量的1成，僅次於製造業。從房子的製造到最終的拆除，如何減少對環境的損害，都是建築業現在開始要面對的問題。這樣的技術也同時對台灣營建業缺工議題帶來新的解決可能性，營建自動化將整合台灣AI人材、機械手臂產業及設計業整合新的營動方式，解決缺工問題。

趙建銘建築師事務所目前也與華碩集團亞旭電腦、逢甲大學建築學院 RossCoop 實驗室攜手合作，於多項公共工程中導入機械手臂施工技術，包括由上鋌營造承造的「高雄高工立體停車場」、「山明水秀社會住宅」，以及春原營造負責的「海洋委員會合署辦公室」。其中，機械手臂天花板噴漆系統無需搭設施工架，不僅降低高空作業風險，也將噴漆等高危險、不健康的工序交由機器執行，進一步保障勞工安全，展現科技介入營建現場的實際效益。

