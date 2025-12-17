自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝風采

淡水古蹟博物館與十三行推「與橋同行」水陸雙遊程 12/19開放報名

2025/12/17 14:51

新北市立淡水古蹟博物館與十三行博物館攜手推出「與橋同行－淡八共鳴」水陸雙遊程，以國際地標淡江大橋為主軸，串聯淡水古蹟與十三行考古文化，透過包船近距離欣賞大橋景觀，帶領民眾從河海與陸地雙重視角，深入體驗淡水河兩岸的歷史與人文風貌。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市立淡水古蹟博物館與十三行博物館攜手推出「與橋同行－淡八共鳴」水陸雙遊程，以國際地標淡江大橋為主軸，串聯淡水古蹟與十三行考古文化，透過包船近距離欣賞大橋景觀，帶領民眾從河海與陸地雙重視角，深入體驗淡水河兩岸的歷史與人文風貌，活動首場12月27日、28日登場，19日上午10時開放雙館網站報名，不分年齡每人收費299元，每場次限量24位、每天2梯次，額滿為止。

新北市立淡水古蹟博物館與十三行博物館攜手推出「與橋同行－淡八共鳴」水陸雙遊程，以國際地標淡江大橋為主軸，串聯淡水古蹟與十三行考古文化，透過包船近距離欣賞大橋景觀，帶領民眾從河海與陸地雙重視角，深入體驗淡水河兩岸的歷史與人文風貌。（記者羅國嘉攝）新北市立淡水古蹟博物館與十三行博物館攜手推出「與橋同行－淡八共鳴」水陸雙遊程，以國際地標淡江大橋為主軸，串聯淡水古蹟與十三行考古文化，透過包船近距離欣賞大橋景觀，帶領民眾從河海與陸地雙重視角，深入體驗淡水河兩岸的歷史與人文風貌。（記者羅國嘉攝）

此次水陸雙遊程於27日起一路延續至2026年6月，遊程以淡江大橋為核心，規劃11條特色路線，包含淡水半日遊的「洋務之路、戰役之路、發達之路、和風之路」，八里半日遊的「十三漫遊、文化輕旅、甜蜜行旅、生態輕旅」，以及橫跨淡水與八里的全日行程。所有路線皆安排包船出航，讓遊客從河海視角欣賞淡水河景，並近距離觀看世界最大跨徑單塔不對稱斜張橋的雄偉景象。

淡古館長蔡美治表示，此次以「橋」為主題，透過水陸交織的行程設計，引領民眾重新認識淡水，讓文化走讀不再只是靜態參觀，而是一段能親身參與的歷史體驗；十三行博物館長羅珮瑄則說，遊程同時響應低碳永續理念，將十三行博物館定位為八里綠色旅遊起點，安排生態輕旅路線，並造訪全台唯一的考古咖啡廳「13 CAFÉ」，提供免費香柚冰茶，讓遊客在友善環境中品味在地風味。

水陸雙遊程首發團將於27、28日登場，19日上午10時同步在淡水古蹟博物館（https://www.tshs.ntpc.gov.tw/）及十三行博物館官方網站（https://www.sshm.ntpc.gov.tw/）開放線上報名。凡成功報名並完成參與者，皆可獲得專屬訂製的「漫遊水岸徽章套組」1組。詳細路線可至活動網站https://event.jwimarketing.com/THM/查詢。

