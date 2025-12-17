自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 逛展覽

故宮國寶移師蘭博 6件文物搶先開箱

2025/12/17 15:03

故宮、蘭博針對特展各精選15件指標性文物展出，其中6件提前亮相，由故宮院長蕭宗煌（中）、宜蘭縣代理縣長林茂盛（右3）主持。（記者王峻祺攝）故宮、蘭博針對特展各精選15件指標性文物展出，其中6件提前亮相，由故宮院長蕭宗煌（中）、宜蘭縣代理縣長林茂盛（右3）主持。（記者王峻祺攝）〈〉

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕國立故宮博物院與宜蘭蘭陽博物館舉辦「勁水國寶：故宮X蘭博特展」，23日起將在蘭博展出30件珍寶，展期至明年3月22日，今天搶先開箱包括故宮肉形石〉及蘭博狐狸狗陶偶〉等各3件經典展品，彼此相互呼應、連結在地，引領民眾跨越時空、文化，親近文物之美。

故宮博物院與蘭陽博物館舉辦「勁水國寶：故宮X蘭博特展」，6件文物搶先開箱，包括故宮〈玉鴨〉（左起）、〈肉形石〉、〈游魚轉心瓶〉以及蘭博〈幾何印紋陶罐〉、〈骨質人形刀柄〉、〈狐狸狗陶偶〉。（記者王峻祺攝）故宮博物院與蘭陽博物館舉辦「勁水國寶：故宮X蘭博特展」，6件文物搶先開箱，包括故宮〈玉鴨〉（左起）、〈肉形石〉、〈游魚轉心瓶〉以及蘭博〈幾何印紋陶罐〉、〈骨質人形刀柄〉、〈狐狸狗陶偶〉。（記者王峻祺攝）

故宮、蘭博針對特展各精選15件指標性文物展出，其中6件提前亮相，由故宮院長蕭宗煌、宜蘭縣代理縣長林茂盛主持，包括故宮人氣國寶肉形石〉、游魚轉心瓶玉鴨以及宜蘭重要考古出土代表文物幾何印紋陶罐骨質人形刀柄狐狸狗陶偶

故宮國寶〈肉形石〉。（記者王峻祺攝）故宮國寶〈肉形石〉。（記者王峻祺攝）

蕭宗煌說，故宮文物跨越雪山山脈來到宜蘭，雪隧不僅是一條運輸路線，更是一條文化串聯的管道，象徵國寶離開庫房、走入地方，與民眾及土地展開新的對話，希望到蘭博的朋友，不用翻越雪山、穿越雪隧，就能感受故宮之美。

故宮國寶〈玉鴨〉。（記者王峻祺攝）故宮國寶〈玉鴨〉。（記者王峻祺攝）

林茂盛說，宜蘭2年多來與故宮密切合作，提升蘭博軟硬體設施，終於促成這場世界級文化交流的展覽，除讓民眾近距離欣賞國寶，也能從地方考古遺物的質樸深厚中，映照出宜蘭先民對美感的追求與生活智慧的傳承。

搶先開箱6件珍寶也相互映照。蘭博館長陳碧琳說，故宮游魚轉心瓶是這次特展主視覺，對應宜蘭幾何印紋陶罐，屬各具代表性的容器對話；肉形石骨質人形刀柄則是材質與工藝的有趣對照；宋代玉鴨、丸山狐狸狗陶偶年代皆久遠，展現宜蘭史前時代不只有鴨子，還有狐狸等豐富生態多樣性。

