逛展覽

2025陶藝台日交流展in台南 京都與台南藝術家作品跨文化對話

2025/12/17 21:35

2025陶藝台日交流展in台南」，今天（17日）在台南麻豆總爺藝文中心開幕，台日雙方來賓見證。（記者楊金城攝）2025陶藝台日交流展in台南」，今天（17日）在台南麻豆總爺藝文中心開幕，台日雙方來賓見證。（記者楊金城攝）

〔記者楊金城／台南報導〕慶祝台南市．京都市交流推進協定締盟4年，台南市台日文化友好交流基金會與京都陶磁器協同組合連合會舉辦「2025陶藝台日交流展in台南」，今天（17日）在台南麻豆總爺藝文中心開幕，並舉辦4場日本茶道體驗活動，以傳統茶道結合京燒與台灣陶器，展現生活美學，現場洋溢濃厚的文化交流氣息；台日陶藝交流展展至明年1月11日，值得一看。

2025陶藝台日交流展in台南」，在台南麻豆總爺藝文中心展出。（記者楊金城攝）2025陶藝台日交流展in台南」，在台南麻豆總爺藝文中心展出。（記者楊金城攝）陶藝台日交流展in台南展出台南藝術家許清全的天目燒（右）作品。（記者楊金城攝）陶藝台日交流展in台南展出台南藝術家許清全的天目燒（右）作品。（記者楊金城攝）

包括台南市長黃偉哲、京都市產業觀光局長草木大、台日交流協會董事長李退之等人，出席共同見證台南與京都在陶藝文化交流的成果。

黃偉哲表示，京都作為日本文化重鎮，長年孕育深厚而精緻的工藝傳統，而台南是台灣重要的歷史文化城市，兩市透過陶藝交流深化文化互動，期盼更多市民可以近距離感受陶藝之美，並持續深化雙城在文化、教育等多面向的交流合作，進一步拉近城市距離、厚植台日情誼。

風格多變的京燒作品。（記者楊金城攝）風格多變的京燒作品。（記者楊金城攝）風格多變的京燒作品。（記者楊金城攝）風格多變的京燒作品。（記者楊金城攝）

草木大感謝台南在文化交流上持續展現高度誠意與熱忱，期盼兩城市能在未來透過更多藝文合作深化關係。

台南市文化局指出，這次交流展有京都的11位位陶藝師帶來25件技法精湛、風格多變的京燒作品，展現造型、釉色、金彩及手繪紋樣上的多層次魅力。也有21位台南藝術家展出21組作品，形式從傳統器皿到當代造型皆有，呈現台灣陶藝特色。京都與台南作品在空間中並置，形成跨文化的視覺對話，讓觀眾得以比較技法、審美與工藝語言的異同，深化欣賞經驗。

