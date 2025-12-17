自由電子報
藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

6大主廚首次聯合獻藝 圓山大飯店推出國宴級年菜套組

2025/12/17 18:36

圓山大飯店今年首度集結台北圓山、圓山聯誼會與高雄圓山6大主廚，聯手打造團圓富貴的年菜組合。（圓山大飯店提供）圓山大飯店今年首度集結台北圓山、圓山聯誼會與高雄圓山6大主廚，聯手打造團圓富貴的年菜組合。（圓山大飯店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕迎接即將到來的馬年，圓山大飯店首度集結台北圓山、圓山聯誼會與高雄圓山6大主廚，聯手打造富含「馬上團圓‧富貴迎春」祝福寓意的年菜組合，以及5款單品佳肴。此次推出500套限量年菜套組，內含黃金一品花膠雞湯、金鯧米粉霸王鍋、經典無錫肋排、紅袍人蔘醉蝦與九環醬珍珠糯米飯，即日起至2026年1月31日前訂購完成付款，享8.6折優惠，並附贈圓山御廚無添加調味珍鮮1包，還能加購象徵好運隨行、兼具永續環保概念的時尚保冷袋，並享台灣本島單點免費宅配服務，讓民眾輕鬆在家享用國宴級團圓盛宴。

金龍餐廳主廚許耀光精心推出香港農曆年不可或缺的「滿漢盆菜」。（圓山大飯店提供）金龍餐廳主廚許耀光精心推出香港農曆年不可或缺的「滿漢盆菜」。（圓山大飯店提供）

圓苑餐廳主廚戴立承此次推出以40年煲湯工夫而成的「金鯧米粉霸王鍋」。（圓山大飯店提供）圓苑餐廳主廚戴立承此次推出以40年煲湯工夫而成的「金鯧米粉霸王鍋」。（圓山大飯店提供）

首先是亞太10大名廚金獎得主、金龍餐廳主廚許耀光，今年精心推出2款象徵富貴與福氣的年節佳肴，年菜套組湯品首推富貴興旺的「黃金一品花膠雞湯」，另一款單品為香港農曆年不可或缺的「滿漢盆菜」；圓苑餐廳亞太10大名廚戴立承主廚，則獻上兩道結合節慶意涵與上選滋味的年節料理：延續40年煲湯工夫的「金鯧米粉霸王鍋」及採用傳統江浙手法的「經典無錫肋排」；曾獲亞太10大名廚的宴會廳主廚李湘華，專注於手工細膩、重視食材原味的宮廷料理工法，匠心製作「團圓安康-九環醬珍珠糯米飯」與專為素食者設計的「幸福圓滿-羅漢珍珠糯米飯」，都是寓意圓滿吉祥的賀歲佳肴。

專為素食者設計的羅漢珍珠糯米飯，是一道寓意圓滿吉祥的賀歲佳肴。（圓山大飯店提供）專為素食者設計的羅漢珍珠糯米飯，是一道寓意圓滿吉祥的賀歲佳肴。（圓山大飯店提供）

圓山牛排館主廚廖健皓今年首度推出應景年菜「紅酒燉和牛」。（圓山大飯店提供）圓山牛排館主廚廖健皓今年首度推出應景年菜「紅酒燉和牛」。（圓山大飯店提供）

圓山牛排館今年由擅長西式擺盤美學與火候掌控、新加坡國際美食挑戰賽金牌得主廖健皓主廚，首度推出應景年菜「紅酒燉和牛」；曾獲亞太國際五星金鑽獎章的圓山聯誼會主廚梁文乾則以正統川菜技法呈獻「紅袍人參醉蝦」；獲得法國美食協會專業行政主廚獎章肯定的高雄圓山大飯店新任主廚劉政良，以老母雞與金華火腿熬煮6小時的上湯為基底，重新詮釋工序繁複的「瑤柱花膠燉鮑魚雞湯」，為春節團圓飯桌增添原始鮮甜的好滋味。

高雄圓山大飯店新任主廚劉政良重新詮釋工序繁複的「瑤柱花膠燉鮑魚雞湯」。（圓山大飯店提供）高雄圓山大飯店新任主廚劉政良重新詮釋工序繁複的「瑤柱花膠燉鮑魚雞湯」。（圓山大飯店提供）

圓山大飯店強調，此次精心設計的「馬上團圓‧富貴迎春」年菜套組，外盒融入圓山代表性元素，以象徵財運的「貨布鑰匙圈」結合馬年意象為包裝設計，傳遞家家迎財納福、戶戶闔家團圓的好兆頭。即日起至2026年1月31日前預購並完成付款，即享8.6折早鳥優惠，單筆消費滿6,000元以上，免費提供1處冷凍宅配服務，並開放線上訂購或選擇現場自取，2026年1月16日起提供門市取貨及宅配服務。更多相關內容詳詢圓山購物官網。

