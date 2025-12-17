自由電子報
藝文 > 即時

翡翠騎士抵台手比愛心 紛絲「飯撒扇」應援超給力「明晚西門町見」

2025/12/17 21:37

翡翠騎士今晚抵達松山機場，有紛絲手拿自製「飯撒扇」接機。（記者董柏廷攝）翡翠騎士今晚抵達松山機場，有紛絲手拿自製「飯撒扇」接機。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕台日校園樂儀旗隊的夢幻連動正式引爆！曾於國慶盛典驚豔全台、被暱稱為「翡翠騎士」的日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部，在中華文化總會促成下，於今（17）日晚間9時多，降落松山機場，學生們一踏入入境大廳，便親切地對著鏡頭比愛心、揮手，熱情回應熱情的台灣民眾。

部長須藤（右）同學與副部長坪倉同學受訪時表示很興奮可以再回台灣。（記者董柏廷攝）部長須藤（右）同學與副部長坪倉同學受訪時表示很興奮可以再回台灣。（記者董柏廷攝）

此次「翡翠騎士」農大二高共出動146名師生，其中有100名是首次抵台，心情輕鬆，剛下飛機，但臉上依舊掛滿燦爛微笑，展現十足親和力，成員身穿一致服裝、推著樂器，甫踏出入境門便主動揮手致意，有學生更對著鏡頭比出愛心手勢，回應現場粉絲熱情呼喊，形成可愛互動。

更有粉絲提前2小時到場卡位，並且自製應援小物。其中「飯撒扇」最吸睛，上面寫著「農大二高 ハートして（請對我比愛心）」等字樣，希望能得到翡翠騎士們的互動回應。

「翡翠騎士」農大二高學生抵達機場，跟等待的粉絲們揮手。（記者董柏廷攝）「翡翠騎士」農大二高學生抵達機場，跟等待的粉絲們揮手。（記者董柏廷攝）

翡翠騎士此次抵台是為了參加「2025台灣遠征─吹響友誼，舞動青春」系列活動，最受矚目的重頭戲，莫過於他們將與「橘色惡魔」日本京都橘高校吹奏樂部首度在台灣合體。2支日本頂尖高校吹奏樂部，加上地主隊莊敬高職樂儀旗隊，將於明（18）日晚間在台北西門町街頭展開快閃踩街。活動詳詢文總臉書專頁。

