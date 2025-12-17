「聖誕夢遊馬戲屋」嘉年華市集 12月20、21日新板凱撒雙星熱鬧展開

板橋凱撒雙星於12月20、21日將舉辦「聖誕夢遊馬戲屋」嘉年華市集，歡迎親子前來同樂。（板橋凱撒大飯店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕新北歡樂耶誕城現在已經充滿濃濃的節慶氣氛，位於新板特區的凱撒雙星「板橋凱撒大飯店」與「台北趣淘漫旅」，特別邀請超人氣市集品牌「邊緣工事」，在耶誕節前的週末假期12月20、21日，中午12點至晚間8點，於飯店1樓通廊舉辦「聖誕夢遊馬戲屋」嘉年華市集，現場將集結創意攤位，並於下午4點安排馬戲團魔術互動演出，營造熱鬧歡愉的聖誕氛圍，當日住房專案旅客還可免費兌換造型棉花糖與精釀啤酒1份。

於板橋凱撒大飯店與台北趣淘漫旅兩館聖誕佈置區完成打卡拍照任務，即可獲得爆米花1份。（台北趣淘漫旅提供）

板橋凱撒推出「Cheers! 與你同慶」住房專案，贈送限定啤酒爆米花歡樂組。（板橋凱撒大飯店提供）

在溫馨歡樂的歲末時節，「板橋凱撒大飯店」與「台北趣淘漫旅」同步迎來週年慶，推出主題住房專案與節慶活動。板橋凱撒以「馬戲團蛋糕」營造繽紛節慶感，台北趣淘漫旅則以「馬戲團撲克牌」妝點大廳，讓旅客沉浸於佳節氛圍，同時吸引更多人潮收集打卡點。為回饋所有餐飲住房消費者，即日起至31日期間，推出兩大活動：活動1、不論餐飲或住房單筆消費滿2,888元，即可抽參與抽獎活動，包括價值超過2萬元的板橋凱撒寰宇套房1泊2食住宿券、蓮花餐廳及家宴中餐廳現金抵用券、或是台北趣淘發現客房含早住宿券等；活動2、凡是於飯店內聖誕佈置區合照打卡，可至板橋凱撒BAR98兌換免費爆米花1份，參加「馬戲團探險集章」活動還可再兌換可可棉花糖熱飲。

台北趣淘漫旅歡慶週年慶推出「Cham.Night」住房專案，入住即贈內含100元儲值金的專屬限量趣淘悠遊卡。（台北趣淘漫旅提供）

此次推出的住房專案，板橋凱撒配合馬戲團主題，邀請沃隼精釀啤酒及爆米花星球工坊合作，打出「Cheers! 與你同慶」住房優惠專案，贈送限定啤酒爆米花歡樂組；台北趣淘漫旅則推出「Cham.Night」住房優惠專案，入住贈限量趣淘悠遊卡、「林檎小熊」聯名旅行紀念物，以及主打無添加、純粹風味為理念的台灣手工餅乾「鬍子國王」蛋捲禮盒，邀請旅客前來共度最繽紛熱鬧的聖誕週年慶。更多相關內容詳詢「雙星盛典‧馬戲嘉年華」活動官網。

