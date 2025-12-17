自由電子報
藝文 > 即時

2025漂鳥舞蹈平台12/19登場 14國編舞家齊聚戲曲中心

2025/12/17 22:39

台灣優尼客當代馬戲團將特技、雜技與物件操作等融合舞蹈演出《假想敵》。（記者董柏廷攝）台灣優尼客當代馬戲團將特技、雜技與物件操作等融合舞蹈演出《假想敵》。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由翃舞製作主辦的「2025第七屆漂鳥舞蹈平台」，將於12月19日至12月21日在戲曲中心小表演廳登場。本屆匯聚來自台灣、南韓、日本、香港、馬來西亞、義大利、澳洲、以色列、比利時、美國、法國、荷蘭、葡萄牙與新加坡等14個國家，共34位編舞家的26部舞蹈作品。翃舞製作指出，漂鳥舞蹈平台規畫「Showcase特邀作品」與「Selection精選作品」2大單元，其中採公開徵件的Selection單元，今年共收到209件作品申請，反應熱烈。

Showcase單元開場作品《Clay》由來自美國、以色列與荷蘭的雙人組合Rebecca Laufer與Mats van Rossum演出，以神話與民間故事為靈感基底；香港舞蹈家梅卓燕帶來《竊竊花語》，從粵劇《帝女花》出發，延伸當代身體語境；台灣優尼客當代馬戲團演出《假想敵》，結合特技、雜技與物件操作，探討自我與他者的界線；日本編舞家TAMAE Miki則在《Human?》中，回應愛與符號消解後的身體狀態；南韓編舞家KIM Jaewoo與Joseph KIM分別以《ONE（more）-PIECE》與《CHANG-GWI-DA!》展現結合當代身體能量與傳統文化的創作視角。

「2025第七屆漂鳥舞蹈平台」匯聚14個國家，共34位編舞家的舞蹈作品。（記者董柏廷攝）「2025第七屆漂鳥舞蹈平台」匯聚14個國家，共34位編舞家的舞蹈作品。（記者董柏廷攝）

Selection單元呈現新生代編舞家對社會、文化與身體議題的回應。馬來西亞編舞家Fairul Zahid於《SO-PAN》中關注伊斯蘭復興運動下的女性處境；法國OUPS舞團《ADSURBE》融合當代舞與電音舞蹈，反思過勞與生產力導向的社會狀態；澳洲原住民藝術家Baden Hitchcock與台灣阿美族創作者潘巴奈共同創作《回·聲》，結合刺青圖紋與身體打擊，展開跨島嶼的文化對話；義大利CollettivoDieci舞團的《Das Unheimliche》與台灣創作者簡子勛的《蜃景》，則分別從哲學與神話角度探索身體與感知。詳詢OPENTIX網站。

