乙未保台戰役130週年紀念最後一役 客家大戲12/20苗栗銅鑼重現

乙未保台戰役130週年紀念最後一役，客家大戲20日晚上將在苗栗縣銅鑼火車站前重現。圖為客家大戲《吳湯興》劇照。（榮興客家採茶劇團提供）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣銅鑼鄉是1895乙未戰役重要據點、乙未義軍之鄉。今年適逢乙未保台戰役130週年，在行政院客家委員會、苗栗縣政府及銅鑼鄉公所支持下，20日晚間7點將在銅鑼火車站前廣場上演客家大戲《吳湯興》，再現英雄年代，邀請鄉親踴躍前往觀賞。

此次活動由銅鑼灣1895文化生活館及榮興客家採茶劇團共同舉辦。總統府資政兼銅鑼灣1895文化生活館首席顧問姚嘉文指出，1895乙未戰役範圍遍及全台，其中苗栗英雄吳湯興及徐驤分別招募了數百至上千人的民兵。最激烈的八卦山戰役，吳湯興與多位同伴於此壯烈犧牲。戰後，僅有十多人返回家鄉，還遭到日軍監控或處決，部分人士甚至被迫舉家隱姓埋名或遷居他鄉，以確保生存。

銅鑼灣1895文化生活館指出，客家大戲《吳湯興》以1895乙未戰爭初期100天為背景，描述清朝割讓後的台灣，「台灣民主國」成立，義軍大統領吳湯興於苗栗縣銅鑼鄉天后宮廣場率眾誓師出征。劇情呈現大總統等高層相繼撤離，日軍「無差別掃蕩」，心急如焚等待救援落空，母親與妻子深情溫暖的支持及英雄血染征衣的大無畏勇氣。

1895文化生活館說，榮興客家採茶劇團以傳統戲曲語彙，震撼呈現動亂時期不分族群的勇氣與情義，是一部兼具文化深度和情感張力的大型舞台作品。盼透過客家大戲，緬懷並記住客家英雄在困境中展現的善良、勇氣與團結。

