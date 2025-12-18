《大台南文化叢書》第14輯出版 解碼廟會、工藝與常民智慧

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市政府文化局出版《大台南文化叢書》第14輯，集結台灣文史學界與在地專家的研究成果，從民間信仰、族群歷史、傳統工藝到市井俗諺，多元面向詮釋台南深厚而獨特的文化底蘊。

叢書召集人黃文博指出，第14輯內容橫跨學術研究與田野紀錄，展現台南常民文化的生命力。其中，中研院學者謝國興整合20年研究成果，出版《廟會與社會：民間信仰的祭典組織、巡境與陣頭》，從「庄頭陣」切入，解析宋江陣、媽祖遶境等廟會文化，帶領讀者理解民間信仰背後的社會結構與文化密碼。

曾國棟老師撰寫的《古蹟文物研究之推手：何培夫教授紀念專書》，致敬「永遠的古蹟推手」何培夫教授，記錄其一生走遍台澎金馬，親手拓印兩千多件碑碣的歷程，讓冰冷的歷史文物化為有溫度的生命故事。

西拉雅族文史專家段洪坤老師的《穿越400年：認識西拉雅族（歷史篇）》，則以族群主體視角回望400年歷史，做為2024年出版《文化篇》的續作，補齊文化與歷史的完整脈絡，為西拉雅族留下系統性的族群紀錄。

此外，由張耘書、謝奇峰、戴瑋志合著的《台南體：府城傳統工藝》，透過深入田野訪談，完整描繪糊紙、金銀細工、粧佛、剪黏等府城8大傳統工藝，探討工藝美學與信仰社會之間的密切連結。文史工作者鄭道聰所著《台南俗諺談》，則收錄「欠數走主顧」、「一粒爛柑?規籠」（?讀音是「ㄌㄢˋ」（làn），意思是腐爛、壞掉）等20則俗諺，帶領讀者重溫早年生活智慧與庶民幽默。

第14輯叢書由南市文化局與蔚藍文化出版公司合作出版。文化局副局長林韋旭表示，台南作為台灣最早開發的城市，擁有無可取代的歷史與豐富常民文化。為建構系統性的「台南學」，文化局長期投入文獻整理與田野調查，並持續出版《大台南文化叢書》，目前已出版至第14輯，累計98冊專書，成果得來不易。

文化局也規畫新書分享講座，20日下午2時於南市立博物館舉行，邀請段洪坤、張耘書老師分享創作歷程；21日下午2時則在中西區圖書館3樓，由謝國興、鄭道聰老師主講。更多活動資訊可至「藝遊台南」查詢。

