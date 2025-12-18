自由電子報
藝文 > 即時

卑南族tu’tu’木雕登錄重要傳統工藝 Haku哈古獲認定保存者

2025/12/18 14:10

Haku哈古獨鍾以祖靈傳說故事、祭儀及生活敘事做為創作素材，是使用雕刻刀與木頭述說故事的雕刻家。（文化部提供）Haku哈古獨鍾以祖靈傳說故事、祭儀及生活敘事做為創作素材，是使用雕刻刀與木頭述說故事的雕刻家。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部昨（17）日召開「原住民族文化資產重要傳統工藝審議會」，出席委員全數同意登錄「卑南族tu’tu’木雕」為重要傳統工藝，並認定「Haku哈古（陳文生）」為保存者，後續將依《文化資產保存法》辦理正式公告。

文化部表示，文化部自2009年至今，依《文化資產保存法》登錄認定的重要傳統工藝保存者數量已達23項31案，其中原住民族重要傳統工藝則為7項7案。「卑南族tu’tu’木雕」以獨特的文化脈絡、細膩的技法及深具族群精神象徵性而著稱，呈現卑南族人豐富的歷史記憶與藝術美學，在部落社會儀式、生活器物與文化傳承中均擁有不可替代的重要地位，獲登錄後將有助於提升卑南族木雕工藝在臺灣文化資產中的能見度，並強化「建和部落（Kasavakan）」傳統工藝後續技藝保存工作。

Haku哈古的立體雕刻更具現代性的特徵，跳脫過往原住民藝術對於傳統圖案或符號的複製使用，加入了更多個人純樸但豐富的情感。（文化部提供）Haku哈古的立體雕刻更具現代性的特徵，跳脫過往原住民藝術對於傳統圖案或符號的複製使用，加入了更多個人純樸但豐富的情感。（文化部提供）

Haku哈古（陳文生），1943年出生於台東建和部落，為卑南族建和部落第69代頭目，自42歲開始進行木雕創作，長年致力於卑南族木雕創作與技藝傳承，積極參與部落文化推廣與族人培訓。他的雕刻題材中，透露出卑南族階層人物與部落文化性轉變，藉由題材述說部落文化核心內涵，木雕作品風格明確，相較於早期排灣族的淺浮雕作品，Haku哈古的立體雕刻更具現代性特徵，跳脫過往原住民藝術對於傳統圖案或符號的複製使用，加入更多個人純樸但豐富的情感。Haku哈古的木雕藝術與卑南族文化不可分割，每一件作品都展現一個卑南族的故事，風格兼具傳統精神與當代思維。

審議委員王昱心於審議會中表示，Haku哈古不惑之年開始木雕創作至今已超過40年，經歷各種不同時期原住民木雕藝術的發展，創作依然維持一貫風格，並未受到各式潮流影響。Haku哈古獨鍾以祖靈傳說故事、祭儀及生活敘事做為創作素材，成為使用雕刻刀與木頭述說故事的雕刻家，不但將祖訓當作自己身為頭目傳人的責任，並試圖用木雕讓許多人看到屬於卑南族人的傳統信仰與價值。

文化部表示，未來將依《文化資產保存法》相關規定，協助保存者推動保存維護工作，並與地方政府及部落合作，從制度支持、保存紀錄到師徒制傳習等面向，全面促進卑南族木雕文化的持續發展，使珍貴的原住民族文化資產得以永續傳承。

