台文館館際交流聚焦高齡社會 嘉義、桃園文學館加入家族行列

台文館昨（17）日「文學館家族館際交流會議」聚焦高齡社會議題。（台文館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國立台灣文學館（簡稱台文館）昨（17）日於「台灣文學糧倉」舉辦本年度第2場「文學館家族館際交流會議」，將近20間文學館舍代表出席，會議主題聚焦於博物館的社會責任實踐，特別針對高齡社會的關懷議題進行深入探討，同時宣布新伙伴嘉義文學館與桃園文學館加入，文學館家族正式邁入40間館所。

台文館館長陳瑩芳致詞表示，強調台文館搭建「文學館家族」平台，串聯全國文學館舍成為彼此合作夥伴，協力共同「增能、培力、共創、共享」的初衷。她說明，今年也是文學館家族成長的豐收年，7月有清華大學王默人周安儀文學館加入，此次再添嘉義文學館與桃園文學館兩名生力軍，為文學推廣注入新動能。結盟儀式中，陳瑩芳致贈建築彩繪畫作，嘉義市文化局圖資科科長王詠紳、桃園市政府文化局文化發展科科長胡心慈分別代表接受，象徵兩館正式成為文學館家族成員。

請繼續往下閱讀...

台文館指出，會議核心聚焦文學如何走進生活、回應社會需求，以台文館今年結合文學、醫療、心理、照護及民間出版所完成的文學處方箋成果《陪伴彼此，走得更遠：給照顧者的文學處方》為主軸，上午邀請醫師作家吳妮民，以主編經驗，從日治時期醫師書寫與社會互動談起，延伸至當代醫事書寫，帶領與會者探討文學在社會行動中的支持與療癒力量。

文學館家族會議自2015年持續辦理至今，除強化館舍間的連結，也期望透過跨域合作，將文學轉化為貼近日常的公共資源，讓「生活處處是文學」的理念在台灣各地持續深化。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法