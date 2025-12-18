限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
台文館館際交流聚焦高齡社會 嘉義、桃園文學館加入家族行列
台文館昨（17）日「文學館家族館際交流會議」聚焦高齡社會議題。（台文館提供）
〔記者董柏廷／台北報導〕國立台灣文學館（簡稱台文館）昨（17）日於「台灣文學糧倉」舉辦本年度第2場「文學館家族館際交流會議」，將近20間文學館舍代表出席，會議主題聚焦於博物館的社會責任實踐，特別針對高齡社會的關懷議題進行深入探討，同時宣布新伙伴嘉義文學館與桃園文學館加入，文學館家族正式邁入40間館所。
台文館館長陳瑩芳致詞表示，強調台文館搭建「文學館家族」平台，串聯全國文學館舍成為彼此合作夥伴，協力共同「增能、培力、共創、共享」的初衷。她說明，今年也是文學館家族成長的豐收年，7月有清華大學王默人周安儀文學館加入，此次再添嘉義文學館與桃園文學館兩名生力軍，為文學推廣注入新動能。結盟儀式中，陳瑩芳致贈建築彩繪畫作，嘉義市文化局圖資科科長王詠紳、桃園市政府文化局文化發展科科長胡心慈分別代表接受，象徵兩館正式成為文學館家族成員。
請繼續往下閱讀...
台文館指出，會議核心聚焦文學如何走進生活、回應社會需求，以台文館今年結合文學、醫療、心理、照護及民間出版所完成的文學處方箋成果《陪伴彼此，走得更遠：給照顧者的文學處方》為主軸，上午邀請醫師作家吳妮民，以主編經驗，從日治時期醫師書寫與社會互動談起，延伸至當代醫事書寫，帶領與會者探討文學在社會行動中的支持與療癒力量。
文學館家族會議自2015年持續辦理至今，除強化館舍間的連結，也期望透過跨域合作，將文學轉化為貼近日常的公共資源，讓「生活處處是文學」的理念在台灣各地持續深化。
☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。
發燒文章
網友回應