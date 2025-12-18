自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

台灣文學登上越南 陳明仁、陳正雄、蔣為文獲「文學貢獻獎」

2025/12/18 15:18

台灣作家上台領獎，左起第4位分別為蔣為文、陳明仁、陳正雄。（成大台語研究室提供）台灣作家上台領獎，左起第4位分別為蔣為文、陳明仁、陳正雄。（成大台語研究室提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕越南作家協會日前於河內博物館舉辦第3屆「浪左」（Làng Chùa）詩歌頒獎典禮，特別頒發「文學貢獻獎」表彰促進國際文學交流的作家。此次共有9位國際作家獲獎，其中3位來自台灣，分別為「台文筆會」現任會長陳明仁、前任會長陳正雄及秘書長蔣為文，為台灣作家首度在越南獲頒此項文學殊榮，象徵台越文學交流10多年深耕成果獲肯定。

越南作家協會12月15日於河內博物館舉辦第3屆「浪左」（Làng Chùa）詩歌頒獎典禮，現場與會作家來賓。（成大台語研究室提供）越南作家協會12月15日於河內博物館舉辦第3屆「浪左」（Làng Chùa）詩歌頒獎典禮，現場與會作家來賓。（成大台語研究室提供）

越南作家協會為越南政府半官方文學組織，長期負責文學政策推動與國際交流。「浪左」詩歌徵文為其重要全國性文學活動，第3屆比賽吸引全國1500多件投稿，最終評選出31件優選作品。

本屆頒獎典禮於15日舉行，除表揚越南國內作家外，也頒發「文學貢獻獎」給來自台灣、美國、巴勒斯坦、羅馬尼亞、烏拉圭、哥倫比亞及烏干達等國作家。9位國際得獎者中，台灣佔3席，比例達3分之1，顯示越南文學界對台文筆會長年推動台越文學交流的高度重視。

3位台灣作家領獎時分別朗誦台語詩作，讓現場逾兩百名作家感受台灣母語文學之美，並將4000萬越南盾獎金全數捐助越南中部暴雨災民，展現文學跨越國界的人文關懷，獲得全場熱烈掌聲。

成大台文系教授兼台文筆會秘書長蔣為文表示，台文筆會早於新南向政策之前即啟動台越文學交流，雙方已累積多項出版與文學活動成果。近年來，台文筆會與成功大學越南研究中心共同協助，將《戰火人生》、《肩上江山》、《越南現代文學》、《與中國為鄰》、《我們與他們》、《眾神的時代》等越南文學作品翻譯成台文及中文在台灣出版，成為認識越南當代文學的重要譯著；越南作家協會也協助在越南出版《台灣母語文學》越文版。明（2026）年將持續舉辦314台灣詩人節，並邀請越南作家來台交流，深化台越文化友誼。

