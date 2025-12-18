自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

免治馬桶非萬靈丹 小心洗得太乾淨

2025/12/18 22:00

聰明使用免治馬桶，才能更健康。（記者魏伶如攝）聰明使用免治馬桶，才能更健康。（記者魏伶如攝）

〔記者魏伶如／台北報導〕天氣冷，免治馬桶溫溫的便座，讓人坐上去不再冷吱吱，馬上湧上幸福感。現代居家用品中，免治馬桶幾乎成了標配，常去日本旅行的人也發現，飯店、公用廁所幾乎也都是免治馬桶，免治馬桶在日本普及率已達八成以上，但是也因此衍生出所謂的「溫水洗淨便座症候群」。

之前有日本女主播在節目上就透露她不會用免治馬桶，因為擔心噴嘴清潔問題，在社群媒體上遭受到大量惡意留言和私訊騷擾，被嘲笑是「沾到便便主播」。

但是除了清潔問題外，長期發表日本觀察的「Joel來談日本」臉書作者福澤喬就曾在臉書上發表日本醫師的看法，因為長時間或頻繁使用便座的洗淨功能，反而會造成肛門周圍皮膚發炎、搔癢或變色，過度清潔容易破壞皮脂層，使皮膚變得敏感，也就是所謂的「溫水洗淨便座症候群」。過度使用還可能與便漏問題相關，或許是因為溫水進入直腸後，部分糞便在洗淨過程中被排出，但殘留的水分與糞便混合後，隨著時間流逝再次流出肛門外，導致便漏的情況發生，這對於肛門括約肌較弱的年長者尤為明顯。

那麼該如何適當使用免治馬桶呢？應將水流強度調至最弱，水溫保持低溫，洗淨時間最好不超過五秒，三秒已足夠達到清潔效果。避免因「洗得太乾淨」而引發不必要的健康問題。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應