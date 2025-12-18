免治馬桶非萬靈丹 小心洗得太乾淨

聰明使用免治馬桶，才能更健康。（記者魏伶如攝）

〔記者魏伶如／台北報導〕天氣冷，免治馬桶溫溫的便座，讓人坐上去不再冷吱吱，馬上湧上幸福感。現代居家用品中，免治馬桶幾乎成了標配，常去日本旅行的人也發現，飯店、公用廁所幾乎也都是免治馬桶，免治馬桶在日本普及率已達八成以上，但是也因此衍生出所謂的「溫水洗淨便座症候群」。

之前有日本女主播在節目上就透露她不會用免治馬桶，因為擔心噴嘴清潔問題，在社群媒體上遭受到大量惡意留言和私訊騷擾，被嘲笑是「沾到便便主播」。

請繼續往下閱讀...

但是除了清潔問題外，長期發表日本觀察的「Joel來談日本」臉書作者福澤喬就曾在臉書上發表日本醫師的看法，因為長時間或頻繁使用便座的洗淨功能，反而會造成肛門周圍皮膚發炎、搔癢或變色，過度清潔容易破壞皮脂層，使皮膚變得敏感，也就是所謂的「溫水洗淨便座症候群」。過度使用還可能與便漏問題相關，或許是因為溫水進入直腸後，部分糞便在洗淨過程中被排出，但殘留的水分與糞便混合後，隨著時間流逝再次流出肛門外，導致便漏的情況發生，這對於肛門括約肌較弱的年長者尤為明顯。

那麼該如何適當使用免治馬桶呢？應將水流強度調至最弱，水溫保持低溫，洗淨時間最好不超過五秒，三秒已足夠達到清潔效果。避免因「洗得太乾淨」而引發不必要的健康問題。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法