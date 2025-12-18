自由電子報
「日光詣SPACIA」見證台日雙鐵締結友好10週年 帶來充滿在地情意的伴手禮

2025/12/18 16:38

台鐵公司與東武鐵道締結友好10週年，「日光詣SPACIA」車頭首度來台，即日起於北車展示至2026年12月18日。（東武鐵道提供）台鐵公司與東武鐵道締結友好10週年，「日光詣SPACIA」車頭首度來台，即日起於北車展示至2026年12月18日。（東武鐵道提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕車廂彩繪成金色，被旅客暱稱為「黃金列車」的日本東武鐵道觀光特急「日光詣SPACIA」，廣受日本及國際遊客喜愛。從今（18）日起，不用到日本，民眾前往台北車站東側，即可見到閃耀著低調清麗金光、寓意吉祥平安的「日光詣SPACIA」車頭，與它一起見證台日雙鐵締結友好10週年紀念的光輝時刻，展期即日起至2026年12月18日。

日本東武鐵道觀光特急「日光詣SPACIA」101-1型號車頭，是東武鐵道觀光特急SPACIA系列列車的第1輛車。（東武鐵道提供）日本東武鐵道觀光特急「日光詣SPACIA」101-1型號車頭，是東武鐵道觀光特急SPACIA系列列車的第1輛車。（東武鐵道提供）

2015年12月18日，台鐵公司與日本東武鐵道簽訂友好鐵路協定，10年來，雙方持續進行交換乘車券、車廂彩繪等各種友好交流，合力推廣鐵道觀光魅力。為慶祝雙方締結滿10週年，特別在台北車站展示東武鐵道首度來台的觀光特急「日光詣SPACIA」車頭，今日上午舉辦揭序儀式，活動現場包括交通部部長陳世凱、台灣觀光協會榮譽會長葉菊蘭及會長簡余晏、台灣鐵道觀光協會理事長周永暉等人蒞臨；東武鐵道會長根津嘉澄亦親自來台共襄盛舉。

「日光詣SPACIA」被旅客暱稱為「黃金列車」，台鐵公司董事長鄭光遠（左）與東武鐵道會長根津嘉澄在車內合影。（東武鐵道提供）「日光詣SPACIA」被旅客暱稱為「黃金列車」，台鐵公司董事長鄭光遠（左）與東武鐵道會長根津嘉澄在車內合影。（東武鐵道提供）

東武鐵道說明，此次展示的101-1型號車頭，是東武鐵道觀光特急SPACIA系列列車的第1輛車，自1990年開始運行，是往返東京淺草、世界遺產所在地日光以及鬼怒川溫泉區的知名旅遊列車，並延伸運行至JR東日本新宿站。車身以象徵日光東照宮、二荒山神社及輪王寺莊嚴意象的金色、黑色與朱紅色打造，有如黃金列車般馳騁在鐵道上，蘊含著吉祥祝福，帶著所有遊客平安前往目的地。

今日舉辦的「日光詣SPACIA」車頭揭序儀式，特別以日本江戶時期就有的鏡開傳統儀式揭開序幕。（東武鐵道提供）今日舉辦的「日光詣SPACIA」車頭揭序儀式，特別以日本江戶時期就有的鏡開傳統儀式揭開序幕。（東武鐵道提供）

值得一提的是，今日舉辦的「日光詣SPACIA」車頭揭序儀式，特別以日本江戶時期就有的鏡開傳統儀式揭開序幕，所使用的日本酒是東武鐵道獨家開發販售的商品。2025年3月14日，東武鐵道旗下日本酒品牌「車窗」推出新酒款，由於2024年7月發行首波就瞬間完售，高人氣讓這個系列企畫得以持續進行。第4波的「車窗」清酒，是為紀念「日光的神社與寺院」列入聯合國教科文組織世界文化遺產25週年，以及「傳統日本酒釀造」新列入聯合國教科文組織非物質文化遺產所推出的特別酒款，釀造米採用栃木縣鹿沼市種植的伊勢光米、釀造用水則選用自古深受釀酒師敬仰、被稱為「酒之泉」的日光二荒山神社二荒靈泉。

東武鐵道帶來許多充滿沿線在地情誼的伴手禮當紀念。（東武鐵道提供）東武鐵道帶來許多充滿沿線在地情誼的伴手禮當紀念。（東武鐵道提供）

為何不直接採購現有日本酒，而是要從零開始打造原創酒款？東武鐵道台北分公司總經理表示，其背後有著在鹿沼這塊土地上發生的奇蹟般緣份，以及當地人們對家鄉在地深切的熱愛產生的強烈心願。東武鐵道除了致力於增加交流人數，也非常重視與沿線地區在地業者的合作，以期帶動地方創生與活性化，此次也特別準備的「車窗」紀念酒，則是使用該公司沿線所產、與東武鐵道SL蒸汽火車大樹的同名紀念米「大樹米」，釀造而成的原創日本酒，為限量供應款；另準備刻有「10週年紀念」字樣的木酒杯（桝）、增添品酒風味的純錫製隨手杯，其他結緣紀念品還有紀念徽章，採用象徵吉祥且展現雙鐵友好的紅金雙色圓形設計，並融入東武鐵道與台灣鐵路雙方的觀光列車圖像，還有扇子、便利貼及資料夾等紀念品。東武鐵道表示，民眾若是想喝這瓶具有特殊意義的日本酒，可上台日觀光友好交流官網留言「車窗」，12月30日將從留言中抽出5份，郵寄送出同系列使用「大樹米」釀造的「車窗」紀念品。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

