藝術文化

《靚影：客庄女力百年行路》新書座談 深化客庄性別平權對話

2025/12/18 17:49

客家文化發展中心舉辦《靚影：客庄女力百年行路》新書發表，深化客庄性別平權對話。（客發中心提供）客家文化發展中心舉辦《靚影：客庄女力百年行路》新書發表，深化客庄性別平權對話。（客發中心提供）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕客家委員會客家文化發展中心今（18）日於台灣客家文化館舉辦《靚影：客庄女力百年行路》新書發表座談會，邀請作者國立中央大學教授姜貞吟、紀錄片《廳下火》與《落泥時》的導演鄭慧玲、作家與資深媒體人張典婉等，從歷史、文化與當代社會的多重視角，對話百年來客家女性的生命軌跡與行動智慧，展現她們在族群文化與性別平等推進中的關鍵力量。

客家文化發展中心主任何金樑指出，該書由客發中心策畫出版，以「靚影」為象徵，記錄客家女性在時代轉變中的身影與故事。從早期傳教士筆下的觀察、人類學者的田野紀錄，到當代女性的書寫與行動，內容橫跨歷史與現代、地方與全球，呈現客家女性如何在父系社會架構中尋找縫隙，開創屬於自己的空間，並與新住民女性一同在客庄落地生根，讓多元文化在共生中綻放。

與會的客委會主任祕書廖育珮肯定姜貞吟教授以學術深度與人文關懷，為客家女性書寫出嶄新的詮釋視角，讓社會得以重新審視客家女性在家庭、社群與歷史中的關鍵角色。

廖育珮並呼籲，性別平權不僅是女性的課題，更需要男性在日常生活中主動分攤家務、共同承擔照顧責任，讓平權理念真正落實於家庭與社會之中。與現場貴賓共同見證本書出版成果，並期盼藉此引動更多社會對客家女性生命故事與文化力的關注。

