藝文 > 即時

橘色惡魔抵台直奔西門町！合體翡翠騎士踩街路線１次看 星宇限量手幅免費拿

2025/12/18 17:54

橘色惡魔一下飛機便馬不停蹄，趕往西門町演出現場。（文總提供）橘色惡魔一下飛機便馬不停蹄，趕往西門町演出現場。（文總提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕被台灣樂迷暱稱為「橘色惡魔」的日本京都橘高校吹奏樂部，今（18）日下午搭乘星宇航空抵達桃園機場，隨即投入來台系列活動「2025台灣遠征—吹響友誼，舞動青春」，才下飛機便馬不停蹄直奔演出現場，今晚將與同樣來自日本的東京農業大學第二高等學校吹奏樂部「翡翠騎士」，以及台灣莊敬高職樂儀旗隊，在台北西門町與中山堂接力登場。

橘色惡魔今（18）日下午抵達台灣直奔西門町現場準備快閃活動。（文總提供）橘色惡魔今（18）日下午抵達台灣直奔西門町現場準備快閃活動。（文總提供）

橘色惡魔抵台後的第一個公開行程，便是一場陣容豪華的快閃踩街。今晚19點40分，橘色惡魔將與翡翠騎士、莊敬高職樂儀旗隊攜手合作，三校共計超過320位同學將在西門町商圈帶來磅礡演出。遊行隊伍預計自台北in89豪華影城出發，沿著武昌街二段、漢中街行進，最終在捷運西門站6號出口前的彩虹地景劃下句點。兩年前曾參與西門遊行的學生回憶，夜晚遊行的感覺很新鮮，聽到現場觀眾熱烈歡呼真的非常開心。

緊接著踩街之後，晚上20點30分，橘色惡魔與翡翠騎士將轉場至中山堂廣場進行定點演出。作為長期支持夥伴的星宇航空，這次也特別製作應援手幅為遠道而來的好朋友加油。這款限量應援手幅將於晚上19點起，在中山堂廣場免費發放給現場民眾，數量有限送完為止。

橘色惡魔手比愛心，互動可愛。（文總提供）橘色惡魔手比愛心，互動可愛。（文總提供）

「2025台灣遠征」系列活動將於12月18日至21日在台北、嘉義市、高雄、屏東巡迴，包含多場音樂演出與在地學子交流。對於無法親臨西門町現場的民眾，文總也貼心提供線上直播，讓全台觀眾能同步感受這場台日友誼的青春旋律。「橘色惡魔 X 翡翠騎士 西門快閃直擊」直播連結： https://www.youtube.com/live/IBr94iaxRTQ

