重拾書法樂趣 台南六甲國中校長楊永華在公所展出書法個展

楊永華書法個展在六甲區公所「松鶴藝文走廊」展出50幅書法作品。（記者楊金城攝）

〔記者楊金城／台南報導〕台南六甲國中校長楊永華師承下營書畫大師陳茂隆，重拾寫書法的樂趣，受邀今天（18日）起在六甲區公所「松鶴藝文走廊」舉辦書法個展，展出50幅篆、隸、行、楷、草、行草等字體的書法作品，讓人讚賞；楊永華書法展展至明年2月26日。

台南六甲國中校長楊永華（左）在六甲區公所「松鶴藝文走廊」舉辦書法個展，區長陳啓榮（右）肯定其書法作品。（記者楊金城攝）

六甲區長陳啓榮表示，楊永華有書法底子，在名師指導下，作品有自己風格，民眾觀展可零距離感受書法藝術的魅力和創作能量，看見美的力量。

楊永華在2014年擔任下營國中校長時，結識陳茂隆並加入書法班，學習篆、隸、行、楷、草書等字體，6年來潛心練字，在運筆行文之間漸生理趣，橫豎點畫、撇捺提鉤皆化為心靈喜悅的泉源。

楊永華將在明年2月退休，退休前舉辦人生第一個書法個展，顯得十分開心，他以「潑墨為山皆有意、看雲出岫本無心」自勉退休後仍以書道為伴，持續精進自我，啟航書海、揚帆待發。

今天也有贈畫儀式，曾在「松鶴藝文走廊」展覽的創作者周蜀梁，捐贈3幅畫作〈印象六甲 好米好花好地方〉、〈火鶴襯彩校〉及〈九品賽仙境〉給予六甲區公所、六甲國小及九品蓮花世界，分享更多人觀賞，盼拋磚引玉讓六甲增加藝術氛圍。

