自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

重拾書法樂趣 台南六甲國中校長楊永華在公所展出書法個展

2025/12/18 18:22

楊永華書法個展在六甲區公所「松鶴藝文走廊」展出50幅書法作品。（記者楊金城攝）楊永華書法個展在六甲區公所「松鶴藝文走廊」展出50幅書法作品。（記者楊金城攝）

〔記者楊金城／台南報導〕台南六甲國中校長楊永華師承下營書畫大師陳茂隆，重拾寫書法的樂趣，受邀今天（18日）起在六甲區公所「松鶴藝文走廊」舉辦書法個展，展出50幅篆、隸、行、楷、草、行草等字體的書法作品，讓人讚賞；楊永華書法展展至明年2月26日。

台南六甲國中校長楊永華（左）在六甲區公所「松鶴藝文走廊」舉辦書法個展，區長陳啓榮（右）肯定其書法作品。（記者楊金城攝）台南六甲國中校長楊永華（左）在六甲區公所「松鶴藝文走廊」舉辦書法個展，區長陳啓榮（右）肯定其書法作品。（記者楊金城攝）

六甲區長陳啓榮表示，楊永華有書法底子，在名師指導下，作品有自己風格，民眾觀展可零距離感受書法藝術的魅力和創作能量，看見美的力量。

楊永華在2014年擔任下營國中校長時，結識陳茂隆並加入書法班，學習篆、隸、行、楷、草書等字體，6年來潛心練字，在運筆行文之間漸生理趣，橫豎點畫、撇捺提鉤皆化為心靈喜悅的泉源。

楊永華將在明年2月退休，退休前舉辦人生第一個書法個展，顯得十分開心，他以「潑墨為山皆有意、看雲出岫本無心」自勉退休後仍以書道為伴，持續精進自我，啟航書海、揚帆待發。

今天也有贈畫儀式，曾在「松鶴藝文走廊」展覽的創作者周蜀梁，捐贈3幅畫作〈印象六甲 好米好花好地方〉、〈火鶴襯彩校〉及〈九品賽仙境〉給予六甲區公所、六甲國小及九品蓮花世界，分享更多人觀賞，盼拋磚引玉讓六甲增加藝術氛圍。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應