藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

過年住綠舞早鳥訂房下殺75折 除夕至初三圍爐宴、新春年街熱鬧喜氣

2025/12/18 19:32

綠舞迎馬年推出「躍春・2026新願啟程」春節住房專案，大年初一、初二還有財神羊駝向旅客拜年賀新春。（綠舞國際觀光飯店提供）綠舞迎馬年推出「躍春・2026新願啟程」春節住房專案，大年初一、初二還有財神羊駝向旅客拜年賀新春。（綠舞國際觀光飯店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕福運奔騰迎馬年，綠舞國際觀光飯店2026年2月16至20日（除夕至初四）推出「躍春・2026新願啟程」春節住房專案，即日起至12月31日，提前預訂享早鳥優惠，2天1夜享85折、3天2夜下殺75折，旅客入住即可換穿唯美經典浴衣，漫步於5.7公頃日式主題園區，與療癒萌寵近距離互動，沉浸在綠意美景與滿滿年味中，以最具儀式感的方式開啟一段截然不同的春節假期。

入住綠舞暢遊園區及欣賞眾多萌寵療癒日常，留下難忘的春節回憶。（綠舞國際觀光飯店提供）入住綠舞暢遊園區及欣賞眾多萌寵療癒日常，留下難忘的春節回憶。（綠舞國際觀光飯店提供）

綠舞今年以「馬年奔馳開運」為主題，全面升級春節期間的活動內容。除夕至初三晚間，飯店後棟連廊將化身為限定版「綠舞新春年街」，以紅金燈飾、奔馬意象與日式祭典風格妝點節慶場景，營造熱鬧的新春夜市氛圍。旅客憑活動提供的遊戲幣可於攤位體驗多項趣味遊戲，並兌換精美獎品。在燈光、音樂與市集熱度交織的歡樂氣氛中，大年初一及初二還有財神羊駝巡禮活動，向旅客們拜年賀新春，可和親友共享熱鬧又富年味的迎春時刻。

綠舞飯店「馬年金輝賀新春」中式春節圍爐即日起開放預訂，除夕晚間特邀宜蘭在地文青創作歌手演出。（綠舞國際觀光飯店提供）綠舞飯店「馬年金輝賀新春」中式春節圍爐即日起開放預訂，除夕晚間特邀宜蘭在地文青創作歌手演出。（綠舞國際觀光飯店提供）

春節的團聚時光少不了美食相伴，春節除夕至初三，綠舞飯店各廳推出春節餐飲讓大家大快朵頤，親朋戚友多人齊聚首推「馬年金輝賀新春」中式圍爐宴，每桌10人，可在寬敞的宴會廳享用主廚精緻年味佳肴；除夕晚間更特別邀請宜蘭在地文青創作歌手帶來抒情吉他演出，以暖心樂音陪伴旅客圍爐團聚，增添濃厚節慶氛圍。「日光璽舞 壽喜燒·割烹」，春節期間除了日式套餐，更有道道驚喜又精采的Omakase無菜單料理，主廚發揮精湛廚藝與巧思，以當季食材為客人打造絕佳的年節饗宴（無菜單料理需於用餐7日前預訂）；西餐愛好者推薦在坐擁環景落地窗的蝶舞咖啡廳盡享美景與美食，為新年增添豐盛與好兆頭。

「躍春・2026新願啟程」住房專案，可換穿經典浴衣漫步日式主題園區，來段不一樣的走春體驗。（綠舞國際觀光飯店提供）「躍春・2026新願啟程」住房專案，可換穿經典浴衣漫步日式主題園區，來段不一樣的走春體驗。（綠舞國際觀光飯店提供）

春節期間，不論是用餐或入園散策，旅客皆可於綠舞日式園區之中，欣賞禪意松林、庭園步道與湖畔美景，與萌寵互動，留下既溫暖又難忘的春節回憶。更多相關內容詳詢綠舞國際觀光飯店官網。

