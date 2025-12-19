2025第2屆「發現寶山之美」攝影比賽成績揭曉

新竹縣寶山鄉長邱振瑋（左2）希望透過攝影比賽，發掘寶山更多不為人知的美。（寶山鄉公所提供）

〔記者黃美珠／新竹報導〕 新竹縣「2025第2屆發現寶山之美攝影比賽」歷時5個多月，吸引全台近150人響應參與，徵集到618件作品。經初選、專業評審團初評、複評後，共24件獲獎。其中景觀類冠軍由湯丹生〈寶二勝景〉拿下，人文類冠軍是王弈婷〈童趣〉，生態類冠軍則是蕭丞硯〈枝頭藍鵲〉奪得。

寶山鄉長邱振瑋說，寶山隨著竹科發展快速變化，許多美好事物也一直在消失，希望透過攝影比賽，吸引攝影好手用專業技術留下寶山的美好紀錄，未來更增加運動、生活、傳統習俗、舊時景物等多元主題，讓各種隱藏版的寶山美景都能被發掘出來。

發現寶山之美攝影比賽中，景觀類冠軍湯丹生〈寶二勝景〉。（寶山鄉公所提供）

他說，評選焦點從主題契合度、構圖表現、影像美感、故事性與創意表現等面向做綜合評比。湯丹生鏡頭下的〈寶二勝景〉，捕捉到寶二水庫晨昏水天相映的寧靜景致，構圖穩定、層次分明，展現寶山山水壯麗而療癒的自然魅力。他的另一件作品〈光雕之美〉也獲得優勝。

發現寶山之美攝影比賽中，人文類冠軍王弈婷〈童趣〉。（寶山鄉公所提供）

王弈婷的〈童趣〉記錄孩童在寶山鄉間自在玩耍的純真瞬間，兼具紀錄性與情感溫度，透過光線與構圖的巧妙運用，傳達寶山淳樸溫暖的人文底蘊。

發現寶山之美攝影比賽中，生態類冠軍蕭丞硯〈枝頭藍鵲〉。（寶山鄉公所提供）

至於蕭丞硯的〈枝頭藍鵲〉鎖定台灣藍鵲，用細膩對焦與景深運用，突顯藍鵲姿態與羽色之美，畫面清晰、主體鮮明，展現高度觀察力與拍攝耐心。

這次賽事採線上報名，除專業評審評選，也在「享樂寶山網站」同步做線上投票，活動期間累計2萬4605票，票選出3名最佳人氣作品，3名網路會員還被幸運抽中網路會員獎，以此鼓勵民眾用數位平台參與地方活動、深入認識寶山。

