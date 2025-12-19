自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

十三行博物館12/23水下考古永續傳承展 產出「安平壺」出水真品

2025/12/19 14:24

十三行將於23日推出「湛藍十三：水下考古永續傳承展」，活動與國立清華大學水下考古學暨水下文化資產研究中心共同策畫。（記者黃子暘攝）十三行將於23日推出「湛藍十三：水下考古永續傳承展」，活動與國立清華大學水下考古學暨水下文化資產研究中心共同策畫。（記者黃子暘攝）

〔記者黃子暘／新北報導〕考古的奧祕與驚奇吸引大眾關注，新北市立十三行博物館長羅珮瑄指出，十三行將於23日推出「湛藍十三：水下考古永續傳承展」，活動與國立清華大學水下考古學暨水下文化資產研究中心共同策畫，並結合私立科技大學打造的15公尺「沉浸式海底隧道」，帶領參加者見證水下文化資產的永續與傳承；展場亮點包括清大慷慨出借的「安平壺」出水真品、第一線水下考古員的專業水肺潛水裝備，讓民眾近距離感受水下作業的專業性。

十三行將於23日推出「湛藍十三：水下考古永續傳承展」，活動與國立清華大學水下考古學暨水下文化資產研究中心共同策畫。（記者黃子暘攝）十三行將於23日推出「湛藍十三：水下考古永續傳承展」，活動與國立清華大學水下考古學暨水下文化資產研究中心共同策畫。（記者黃子暘攝）

十三行指出，這次展覽有別於傳統靜態展示，邀請清大考古隊員錄製語音導覽，將研究數據轉化為充滿溫度的探險故事，觀眾掃描QR Code即可聆聽；視覺體驗部分，則由私立科大協助以沉船遺址為背景、參考古代海洋生態資料，運用無接縫投影技術打造長達15公尺的「沉浸式海底隧道」，重現沉船遺址周邊的魚群動態與光影變化，為參觀者帶來身歷其境的感受。

羅珮瑄說，感謝相關教育單位在學術研究與數位技術上支持，讓嚴肅考古知識轉化為生動有趣的五感體驗，另也與企業、新北設計中心聯手打造全新餐飲品牌「13 CAFÉ」，這座考古及永續主題咖啡廳將於12月23日開幕；詳細資訊可至十三行官網或粉專查詢。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應