管樂迷快看！義大利樂旗隊、日本行進管樂等16支國際團隊嘉市齊奏管樂

日本奈良學園大學行進樂部，是獲2次日本行進管樂全國大賽金賞的隊伍。（記者王善嬿攝）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕2025嘉義市國際管樂節今起至明年元旦舉行，義大利、日本、韓國等10國、16支管樂團隊在嘉義市匯集表演管樂，其中義大利科里羅尼中古世紀管樂旗隊今率先演出，由穿著義大利中古世紀服裝的成員展演戰鼓、號角搭配樂旗丟拋特技，重現義大利中古世紀城邦慶典氛圍，讓觀眾宛如身處中世紀街頭廣場，現場管樂迷看得如癡如醉。

嘉義市長黃敏惠、AIT美國在台協會高雄分處長張子霖等人與會，除科里羅尼中古世紀管樂旗隊，日本奈良學園大學行進樂部、嘉義市博愛國小管樂藝術才能班、南興國中管樂旗藝術才能班等隊伍，輪番演出〈歡樂頌〉、〈Golden〉、結合KANO元素的管樂表演，贏得滿堂采。

請繼續往下閱讀...

義大利科里羅尼中古世紀管樂旗隊20日參加管樂踩街嘉年華，帶來中古世紀城邦慶典氛圍。（記者王善嬿攝）

黃敏惠表示，嘉義市國際管樂節邁入第33年，不斷累積、成長，已成為連結世界的重要音樂平台；今年來自10個國家、16支國際團隊，及國內超過百支優秀樂團齊聚嘉義，即日起至2026年元旦，整座嘉義市就是一座音樂廳，無論音樂廳、戶外舞臺、校園、商圈或夜市，每個角落都將充滿動人的旋律。

黃敏惠說，嘉義市國際管樂節能有如此成果，是長期教育的投入與文化推廣、累積成果，除有國際團隊到嘉義市演出，今年還邀請日本、瑞士、哈薩克等國大師走進校園，讓音樂教育持續扎根，也成為海內外管樂迷朝聖的標誌性活動，她也緬懷日前逝世的日本「吹奏樂之父」秋山紀夫，秋山老師曾多次參加嘉義市國際管樂節，感謝秋山老師留下珍貴而難忘的回憶。

南興國中管樂旗藝術才能班，帶來結合KANO的表演。（記者王善嬿攝）

文化局長謝育哲說，今年國際規模再創新高，除有義大利樂旗隊，連續8年入選全日本行進管樂全國大賽，獲2次金賞、5次銀賞榮譽的日本奈良學園大學行進樂部，還有韓國濟州海女歌舞團、香港普音步操樂團及香港格蘭風笛樂隊聯合樂團等55支隊伍，20日下午2點參加重頭戲「管樂踩街嘉年華」；20日晚間大型晚會，「音樂魔女」范曉萱攜手100%樂團、藝人黃宣、嘉頌重樂團、復雷閣動態藝術工作室，管樂節經典歌曲〈管他什麼音樂〉；21日下午6點在嘉義市城市博覽會永續願景館，有「翡翠騎士」美名的東京農業大學第二高等學校吹奏樂部快閃演出。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法